Política

En Navidades

Duran intentó una reunión entre Rajoy y Mas que no prosperó

Redacción

13/02/2014

El líder de CiU en el Congreso ha afirmado que no "tira la toalla" y continuará intentando un encuentro entre el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el de Cataluña, Artur Mas.

Josep Antoni Duran Lleida, líder de CiU en el Congreso, ha afirmado que intermedió para celebrar en fechas navideñas una reunión entre los presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, y catalán, Artur Mas, la cual no se realizó, aunque ha subrayado que no "tira la toalla" y lo continuará intentando.

"Cuando el presidente del Gobierno dice que Mas no le ha pedido verle, el presidente del Gobierno sabe que en nombre de Mas le he solicitado esta entrevista e incluso le he dicho qué día sería a nuestro entender oportuna, porque era un día en fiestas navideñas con poco movimiento. Sí que estoy intentado que exista esta reunión", ha afirmado Duran en una entrevista

En cuanto a las relaciones en CiU, Duran ha admitido que estuvo a punto de materializarse una ruptura de la federación cuando se negociaba las posibles alianzas para las europeas y CDC propugnaba una lista con ERC y otras fuerzas proconsulta que despertaba recelos en UDC, pero que finalmente no prosperó.

Asimismo, ha subrayado que Mas tiene "muy claro" el valor de CiU y que fue el presidente catalán quien más intervino de CDC para que no se produjera una ruptura cuando convergentes y republicanos planteaban ir juntos a las europeas.