Política

Crisis en Navarra

Bildu cree que la comisión es 'imprescindible' pero pide elecciones

Redacción

17/02/2014

Sobre el plazo dado de trabajo a la comisión, hasta el 28 de febrero, la coalición ha dicho que es un plazo de "pocos días", pero que tratarán de "verificar las acusaciones de Idoia Nieves".

La portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra Bakartxo Ruiz ha manifestado que la constitución este martes de la comisión de investigación sobre supuestas injerencias de la vicepresidenta navarra en la Hacienda foral es un "paso imprescindible" pero "no suficiente" ya que a su juicio son necesarias elecciones anticipadas.



En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces en la que se ha fijado el calendario de trabajo de la comisión de investigación, Ruiz ha dicho que la constitución de este foro es un "paso imprescindible" en un momento "en el que la sombra de la corrupción vuelve a planear en primer plano sobre la política navarra".



No obstante, ha señalado que no es un paso suficiente, "y hay que dar el paso de convocatoria de elecciones y dar fin a este situación".



Sobre el plazo dado de trabajo a la comisión, hasta el 28 de febrero, ha dicho que es un plazo de "pocos días", pero que tratarán de "verificar las acusaciones de Idoia Nieves". "Ese plazo es prorrogable y la propia dinámica de la comisión nos dirá qué pasos siguientes se quieren dar", ha dicho.



Preguntada por las críticas al PSN por que pudiera recibir el apoyo de Bildu en una moción de censura, Bakartxo Ruiz ha dicho que "en la política navarra actuamos todos con más normalidad que la que desde ciertos sectores se quiere dar a entender".



"La moción de censura y convocatoria de elecciones no es sólo algo que Bildu viene reclamando, sino que es una demanda social mayoritaria y los votos de Bildu son necesarios", ha sentenciado.