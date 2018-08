Política

Gesto de ETA

Fernández Díaz: 'Todo paso que vaya hacia la disolución es positivo'

Redacción

20/02/2014

Asimismo, el ministro del Interior ha advertido de que el Gobierno español no está dispuesto a "contribuir a la teatralización" de ETA.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ve positivo el gesto de desarme de ETA que previsiblemente anunciará este viernes en Bilbao la Comisión Internacional de Verificación (CIV), pero advierte de que el Gobierno español no está dispuesto a "contribuir a la teatralización" de la banda.

"Que ETA anuncie que va anunciar pasos en la dirección del desarme nos parece muy bien, pero como Gobierno de España no estamos para contribuir a la teatralización de todas estas iniciativas que viene haciendo sistemáticamente", ha dicho el ministro tras reunirse en París con sus homólogos de Francia, Marruecos y Portugal.

Fernández Díaz, que ha acudido a la capital francesa para participar en un encuentro del llamado G4, ha indicado que desarmarse "es muy fácil" y "basta con dar por ejemplo las geolocalizaciones de los zulos en los que mantiene su armamento", porque España dispone de fuerzas de seguridad para controlar que efectivamente están allí.

"El único comunicado para el que trabaja el Gobierno de España, con una cooperación extraordinaria y ejemplar de las autoridades francesas, es el de su disolución. Es el que espera además la práctica totalidad de la sociedad vasca y española en general. No queremos teatralizaciones ni contribuir" a ellas, ha añadido.

En la intervención al término de su encuentro, el titular español de Interior ha insistido en que aunque "por supuesto todo paso que vaya hacia la disolución es positivo, para eso sobran escenificaciones", porque lo que se necesita es que esas declaraciones "vayan acompañadas de hechos perfectamente verificables".

A su juicio, tras el anuncio del cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2011, "ETA pretende ahora que le demos las gracias y le paguemos el favor de que deje de matar".

"Es evidente que no hizo esa declaración porque considerara que no tiene cabida en una sociedad civilizada. No tomó esa decisión como contribución a la paz, por razones éticas, humanitarias o morales, sino porque estaba derrotada policialmente", ha sostenido.