Política

Desarme de ETA

Así hemos seguido las reacciones que se han producido durante la tarde

Redacción

21/02/2014

Los verificadores anuncian que "ETA ha sellado y ha puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos". Las reacciones no se han hecho esperar.

20:44. "No estamos en un proceso de paz, estamos en una proceso de lucha contra el terrorismo", ha declarado el ministro de Interior francés, Manuel Vals. "Francia tiene la misma posición y opinión que el Ejecutivo español", ha zanjado. Vals ha dejado claro que Francia no va a cambiar su discurso. "Estamos al lado del Gobierno de España", ha agregado. Ha pedido la disolución de ETA.

19:12. La Fiscalía apoyará que los verificadores internacionales declaren ante un juez de la Audiencia Nacional como testigos, tal y como ha solicitado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), con el fin de que informen del paradero de los miembros de ETA con los que han contactado.

19:00. CCOO de Euskadi ha considerado que el anuncio es "una buena noticia" que debe entrar dentro de un proceso que conlleve "el desarme y la desaparición unilateral de ETA".

18:55. El presidente de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado que es "positivo" el anuncio de los verificadores, aunque ha advertido de que no es el "definitivo" porque ETA no han entregado todas las armas.

18:40. El presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha calificado de "pantomima" y de "película por entregas que no acaba nunca" el anuncio.

18:05. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha hecho una valoración "positiva" de la decisión de ETA, pero ha señalado que se trata de un gesto "más testimonial que efectivo". Ha exigido que entregue todas sus armas y decrete su "disolución definitiva" reconociendo, además, explícitamente el "daño que ha causado a lo largo de todos estos años".

17:50. El secretario general del PSE, Patxi López, ha manifestado su convicción de que el anuncio es "un gesto que va en la buena dirección", pero "pequeño e insuficiente" y ha advertido de que "no se conformará con menos que la desaparición de ETA".

17:38. El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha considerado "una farsa" y "un numerito" el anuncio de ETA. Asimismo, ha lamentado el "protagonismo" que a su entender pretende tener ETA "después de haber sido derrotada por la democracia".

17:21. EH Bildu ha señalado que ETA “ha dado un nuevo paso”, aunque ha añadido que “es imposible realizar un desarme efectivo” porque, “a día de hoy”, el Gobierno de Rajoy “no quiere que se produzca e interpone todos los obstáculos posibles”.

17:20. El presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, ha elogiado la "histórica iniciativa" tomada por ETA de manera "unilateral" para "inutilizar una cantidad sustancial" de sus arsenales y "dar un primer paso hacia el desarme completo", al tiempo que ha pedido gestos a los gobiernos español y francés.

17:19. El secretario general de UGT Euskadi, Rául Arza, ha afirmado que el precinto de diverso material por parte de ETA es un "primer paso" hacia el desarme "definitivo" aunque cree que no se han cumplido las "expectativas" que se habían generado.

17:14. La plataforma Lokarri ha considerado que el anuncio es "un paso necesario y positivo para un desarme unilateral y total". Asimismo, ha destacado que el sellado y puesta fuera de uso operativo de las armas es un "aspecto importante para garantizar que ni ETA ni cualquier otra organización podrá utilizar nunca más ese armamento".

16:53. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha considerado que "escenificaciones" y "teatros como el de hoy" hacen "un flaco favor" a las víctimas del terrorismo y a la sociedad en general. Asimismo, ha indicado que "lo único que espera de ETA es su disolución definitiva e incondicional".

16:48. La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha asegurado que la decisión de ETA de acceder a la verificación de parte de sus armas y explosivos, por parte de la CIV, supone "un gran paso" que "quita la llave" al Estado para "bloquear el proceso". Además, ha recordado que queda pendiente "resolver el problema de los presos" y "dejar de enjuiciar y condenar a la militancia política".

16: 39. El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha advertido de que el proceso de verificación del desarme no se puede completar "si los estados español y francés no ponen algo de su parte". "Así como hasta ahora el alto el fuego unilateral y el proceso posterior hasta el día de hoy ha sido un proceso unilateral, y ETA ha hecho lo que tenía que hacer y tiene que seguir haciéndolo, un proceso de verificación del desarme no se puede hacer si los estados español y francés no ponen algo de su parte", ha dicho.

16:30. La secretaria general de Confebask, Nuria López de Guereñu, ha reconocido que el anuncio sobre la entrega de parte de los arsenales de ETA no cumple "al cien por cien" las expectativas creadas en la sociedad, pero ha valorado el hecho de que es "un paso" hacia el desarme "definitivo".

16:18 En breve se espera la comparecencia de dirigentes de Sortu. PSE, por su parte, ha convocado a los medios de comunicación a las 17:00 horas. El PNV ha anunciado que hoy no realizará ninguna declaración oficial sobre el anuncio de los verificadores.

16: 12. Arantza Quiroga (PP) exige a ETA su disolución. "Que ETA desaparezca definitivamente de nuestras vidas", ha dicho. Ha calificado de "tomadura de pelo" el anuncio de la Comisión de Verificación , ya que cree que "obviamente asistimos al final de ETA, pero el anuncio de hoy no aporta nada que no sepamos". "No nos merecemos esta tomadura de pelo con algo que nos ha hecho sufrir tanto", ha destacado.

16:05. El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha opinado que el anuncio de la entrega de parte de los arsenales de ETA no es más que una "farsa" y un "circo mediático" con el que la banda armada quiere lograr "impunidad".

15: 53. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que, aunque cualquier paso en el camino de la desaparición y desarme de ETA es 'positivo', la banda no necesita verificadores para entregar sus armas, ya que "con la Guardia Civil y la Policía basta". "Es evidente que todo lo que sea avanzar en el camino de la desaparición de ETA es positivo y todo lo que sea entregar las armas es positivo, pero eso no es incompatible con el hecho de que se trate una escenificación", ha destacado

15:48. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha reclamado a ETA la entrega total de las armas, así como la disolución de la banda. "Ya está bien de tanto comunicado y de tantos avisos", ha dicho Pedraza.

15:36. Urkullu: "En el recorrido hacia la disolución hay un hito importante: el reconocimiento del daño injusto causado".

15: 34. Urkullu: " El Gobierno Vasco va a seguir trabajando en estas claves. Seguirá colaborando con la Comisión Internacional de Verificación".

15:34. Urkullu: " Es un pequeño paso, no suficiente, pero cubre una primera y necesaria etapa para el desarme completo". "Esta es una etapa sin vuelta atrás con el horizonte de desarme total y absoluto de ETA".

15:00. El lehendakari Iñigo Urkullu comparecerá a las 15:30 horas ante los medios de comunicación para valorar el anuncio de los verificadores internacionales sobre el desarme de ETA. Sigue la comparecencia en directo en eitb.com