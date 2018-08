Política

Reacciones

Quiroga califica de 'tomadura de pelo' el anuncio de la CIV

21/02/2014

La presidenta del PP vasco ha destacado que "no aporta nada nuevo". "No nos merecemos esta tomadura de pelo con algo que nos ha hecho sufrir tanto", ha destacado.

La presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, ha destacado que "el final del terrorismo tiene que ser una oportunidad para la sociedad vasca y española". Por otra parte, ha pedido a la banda "que entregue las armas y se disuelva" y que se respete la voluntad democrática de los vascos.

Quiroga ha subrayado que el liderazgo y gestión de este escenario "debe hacerse por los grandes partidos, como hasta ahora".

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha calificado de "tomadura de pelo" el anuncio de la Comisión de Verificación del alto el fuego de ETA, ya que cree que "obviamente asistimos al final de ETA, pero el anuncio de hoy no aporta nada que no sepamos". "No nos merecemos esta tomadura de pelo con algo que nos ha hecho sufrir tanto", ha destacado.

En una comparecencia en Vitoria, la dirigente popular ha insistido en que la Comisión internacional de verificación, "claramente actúa de parte" y considera que con sus anuncios "pretende desviar la atención de la trayectoria terrorista de ETA con casi mil muertos".

Quiroga cree que para gestionar el fin de ETA es necesario liderazgo institucional, pero "sin estrategias partidistas de por medio", y alcanzar un acuerdo entre los grandes partidos.