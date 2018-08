Política

Parlamento vasco

EH Bildu se enfrenta al resto de grupos en un debate sobre corrupción

Redacción

28/02/2014

EH Bildu ha acusado al resto de grupos de tener entre sus filas a "corruptos", lo que ha generado duras críticas de los partidos.

El debate de una iniciativa sobre la corrupción política en el Parlamento Vasco ha derivado en un agrio enfrentamiento entre los grupos, ya que EH Bildu ha acusado al resto de formaciones de tener entre sus filas a "corruptos" y éstas han criticado durante a la coalición.



Todos los grupos parlamentarios vascos, excepto la coalición abertzale, han firmado y apoyado en la Comisión de Instituciones de la Cámara de Gasteiz una resolución en la que se apoyan los esfuerzos encaminados a intensificar la lucha contra la corrupción política, social y económica.



El parlamentario de EH Bildu Igor López de Munain ha explicado que su grupo no iba a firmar nada con aquellos partidos que "llevan dentro de su historia la corrupción política". Ha dicho que este tipo de pronunciamientos no sirven de nada y ha denunciado que los proponentes siguen manteniendo dentro de sus filas a "corruptos".



En ese momento, ha sido interrumpido por el parlamentario del PNV Íñigo Iturrate. El parlamentario de EH Bildu ha exigido al presidente de la comisión que conste en acta que, en varias ocasiones, el parlamentario nacionalista le había espetado que entre las filas de la coalición abertzale siguen manteniendo a "asesinos".



Ana Otadui (PNV) también ha mostrado su "cansancio" por lo que ha definido como "demagogia de trazo grueso" de EH Bildu y le ha advertido de que no van a admitir "lecciones de honradez y honestidad" por parte de quienes han "apoyado la más violenta de las corrupciones".



Miren Gallastegui (PSE-EE) también ha criticado que entre los partidos que componen EH Bildu hay personas condenadas por hechos violentos, por lo que ha reclamado a López de Muanin que no les dé lecciones de lo que es "democracia ni respeto" a nadie.



También la representante del PP, Nerea Llanos, ha dirigido fuertes críticas hacia el parlamentario de EH Bildu y ha recordado la sombra del "pasado terrorífico con más de mil muertos" de las formaciones políticas antecesoras a la coalición.



La comisión finalmente ha aprobado una resolución en la que insta al Gobierno de España a dotar a la Fiscalía de la CAV de fiscales especializados en la lucha contra la corrupción.