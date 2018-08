Política

Reacciones

El PNV ve 'decepcionante' el foro porque no hubo 'autocrítica'

04/03/2014

Aitor Esteban ha afirmado que el foro económico celebrado en Bilbao ha sido una "reafirmación" de la política seguida por el Gobierno del PP y por la UE contra la crisis.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el foro económico celebrado en Bilbao fue "decepcionante" porque no hubo "autocrítica" y se limitó a ser una "reafirmación" de la política seguida por el Gobierno del PP y por la UE contra la crisis.

Esteban, en declaraciones a Radio Euskadi, ha asegurado que salvo el del lehendakari, Iñigo Urkullu, todos los discursos fueron "bastante autocomplacientes" sobre la situación de la economía sin abordar las consecuencias que han tenido decisiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A su juicio, los grandes empresarios y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, "vinieron a un poco a ratificar lo bien que había seguido las medidas al pie de la letra impuestas por Europa y por la 'trokia'" al Gobierno de Mariano Rajoy.

"Fue una especie de reafirmación de la política seguida por el PP y fijadas por Europa estos años", ha remarcado el portavoz parlamentario del PNV.

A su juicio, "algunos siguen ensimismados en sí mismos" sin aceptar que aunque las grandes cifras económicas van mejorando, no hay indicadores que prevean una mejora sustancial del empleo.

Esteban ha hecho hincapié en el foro económico del Museo Guggenheim fue "a la medida" del Ejecutivo del PP, que "lo que quiere es vender sensaciones".

"Y a la gente hay que decirle que parece que la economía no va a seguir destruyéndose por el momento, pero lo que no va a pasar es que va a ver el efecto claro inmediatamente", ha señalado.

Según Esteban, el único que en toda la jornada habló de cohesión social y de rescatar el empleo fue Urkullu.

Sobre los disturbios ocurridos en Bilbao a cargo de grupos de encapuchados, el dirigente del PNV ha pedido la "condena unánime" de todos.

"Hay muchas formas de protestar y con contundencia, pero no destrozando comercios y mobiliario urbano. No lo comprende nadie, ni siquiera los sindicatos. Esa manera de protestar no puede ser muy presentable por mucho que esté la 'troika' o el susun korda", ha comentado.

Esteban ha reconocido que aunque hechos así han ocurrido en otras ciudades del mundo, "no es la mejor propaganda" para Bilbao.

Inversión en Euskadi

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha replicado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, partidario de que País Vasco y Navarra aporten más al resto de territorios, que las inversiones del Estado que hay en Euskadi son "proporcionalmente" menores que en otras regiones.

Esteban, en declaraciones a Radio Euskadi, ha asegurado que el País Vasco contribuye "razonablemente" al Estado y en cambio, éste no lo devuelve en inversiones en aquellas áreas donde las competencias no están transferidas.

González defendió ayer, lunes, un nuevo sistema de financiación en el que País Vasco y Navarra -que tiene un régimen foral distinto al resto de las comunidades- aporten al conjunto de las comunidades, lo que según sus cálculos supondría una contribución de 3.200 millones para hacer un país "más equilibrado".