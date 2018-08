Política

Nuevo estatus político

Urkullu pide 'arrear en firme' con el reto del nuevo estatus para 2020

Redacción

05/03/2014

El lehendakari subraya que "afrontamos la oportunidad de una nueva transformación de Euskadi".

El lehendakari Iñigo Urkullu pide "arrear en firme" para desarrollar el proyecto de Euskadi 2020 con los retos de afrontar la salida de la crisis y contar para esa fecha con un nuevo estatus político que haya sido refrendado por los ciudadanos vascos.

En su intervención en una conferencia organizada por el Forum Deusto en Bilbao, Urkullu ha comenzado parafraseando al lehendakari José Antonio Aguirre, cuando animaba a un compañero de facultad a "arrear en firme" ante los exámenes, y ha opinado que ese "mismo espíritu" es el que está detrás del proyecto Euskadi 2020.

"Arrear de firme es lo que necesita hoy también nuestro País. Este es el espíritu de la conferencia que hoy presento: el proyecto Euskadi 2020 para el desarrollo humano y el crecimiento sostenible".

"No es un momento cualquiera de nuestra historia. Afrontamos la oportunidad de una nueva transformación de Euskadi". "Aitaren etxea" no está necesitada de reformas parciales. Este es el momento de un nuevo proyecto de futuro, con una doble componente local y global. Local porque se trata de un proyecto endógeno, que se plantea desde dentro y se asienta en las raíces y la identidad de nuestro Pueblo. Global porque el mundo ha cambiado, no hay distancias, "la tierra es plana", la universalidad es nuestro escenario.

"Euskadi está cambiando y formamos parte de una generación que va a tener la oportunidad de convivir en Paz", según Urkullu. Además, se ha mostrado convencido de poder conjugar el binomio recuperación económica y convivencia en paz por primera vez en décadas.

Según ha considerado, Euskadi 2020 representa "un desafío como nación en el marco europeo", para entonces "aspira a alcanzar uno de los tres primeros puestos del mundo en el índice de desarrollo humano, habrá consolidado la paz y la convivencia y contará con un nuevo estatus político que haya sido "acordado", "refrendado" y "respetado".

Líneas maestras del proyecto Euskadi 2020

El primer eje es el crecimiento sostenible, "el motor económico de nuestro País". El día 28 de enero aprobamos el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación económica, que compromete una inversión de 6.475 millones de euros en tres años. Este Programa integra un Plan de empleo, que tiene por objeto la creación de 32.000 empleos en Euskadi hasta 2016. Vamos a invertir 775 millones de euros en este objetivo central.Integra también la "estrategia 4 I", los Planes de Inversión, Industria, Innovación e Internacionalización. La base del futuro económico vasco en la que vamos a invertir 5.700 millones en tres años.

Entre las novedades de ese proyecto en el ámbito económico, el lehendakari ha explicado que el nuevo Instituto Vasco de Finanzas ha realizado ya una primera disposición de 50 millones de euros para ayudar a las pymes y que el Gobierno Vasco va presentar el nuevo Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El segundo eje del plan es el desarrollo humano. "Este el motor humano de Euskadi y agrupa seis Planes. El Plan de salud 2020 ya aprobado. El Plan de seguridad pública que compromete una Ertzaintza de mayor cercanía y proximidad a la ciudadanía. La nueva Estrategia de Formación Profesional y el Plan universitario. La Agenda estratégica del euskera. El sexto Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aprobado el pasado año. Y el Plan estratégico de servicios sociales, que nos proponemos consensuar este ejercicio.

Y por último está el Plan de Paz y Convivencia, "terreno en el que avanzamos con paso firme". "El 26 de noviembre aprobamos el Plan con 18 iniciativas comprometidas. Me van a permitir citar los principios que no me voy a cansar de repetir: Desarme ordenado, completo y verificado de ETA, reconocimiento del daño injusto causado; aceptación y aplicación de las soluciones legales que ofrece la política penitenciaria; reconocimiento a todas las víctimas desde una memoria inclusiva, y Convivencia normalizada con la integración de las cuatro tradiciones políticas vascas."