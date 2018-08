Política

Pablo Hasél apela a libertad de expresión durante el juicio en la AN

10/03/2014

Según ha dicho, si es condenado también deberían juzgar a directores de cine que han grabado películas sobre "El Che", autores de libros sobre Marx y "quienes celebran el asesinato de inmigrantes".

"Si me apuñalan, usted -fiscal- puede brindar y yo no voy a pedir que la metan en la cárcel". EFE

Pablo Rivadulla, conocido como 'Pablo Hasél', ha negado hoy en un juicio en la Audiencia Nacional que sus canciones enaltezcan el terrorismo ni que humillen a las víctimas y ha dicho a la fiscal, que ha pedido para él dos años de cárcel: "Si me matan, usted es libre de celebrarlo".

El acusado, de 25 años y en libertad provisional desde el día siguiente de su detención a su salida de su domicilio de Lleida el 4 de octubre de 2011, ha reconocido ser el autor de las canciones por las que está acusado y que la Fiscalía interpreta como enaltecimiento, sobre todo de los GRAPO, pero también de otras organizaciones como ETA, Al Qaeda, Terra Lluire y RAF.

Pablo Hasél, cuyo abogado ha pedido la absolución apelando a las libertad de expresión, ha asegurado que difundió en internet sus canciones no para enaltecer el terrorismo sino para compartir su obra "como cualquier artista" y ha alegado que tiene derecho a expresar sus ideas comunistas.

A juicio de Pablo Hasél, si es condenado también deberían ser juzgados por ejemplo directores de cine que han grabado películas sobre "El Che", autores de libros sobre Marx y "quienes celebran el asesinato de inmigrantes".

Ha explicado que incluso tiene una canción dedicada a los afectados del 11M, ha mostrado su repulsa a este atentado "ya que murieron muchos inocentes" y ha asegurado que se siente víctima por el hecho de que se le acuse de enaltecer a Al Qaeda, "que es una organización anticomunista que ha servido a intereses imperialistas".

Según la Fiscalía Hasél subió al portal de internet YouTube una decena de archivos de audio y vídeo con canciones de su creación con expresiones alusivas a dichas bandas terroristas y a algunos de sus miembros, en apoyo a los mismos, como el dirigente de los Grapo Manuel Pérez Martínez "Camarada Arenas", con comentarios despectivos hacia víctimas de atentados.

Pablo Hasél ha indicado que "si mañana me apuñalan, usted -la fiscal- puede brindar y yo no voy a pedir que la metan en la cárcel por ello", y ha estimado que es libre de pensar que los miembros de los Grapo no le parezcan terroristas.

"Nadie tiene que decirme a quién admirar ni a quién considero héroe", ha dicho al ser interrogado sobre el "Camarada Arenas", del que ha dicho que en sus canciones lo que hacía era pedir la libertad de un preso.