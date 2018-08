Política

Décimo aniversario

Las víctimas, unidas, claman contra el olvido 10 años después del 11-M

Redacción

11/03/2014

Todas las asociaciones de víctimas han acudido al funeral celebrado en la catedral de la Almudena. A mediodía, en Bosque del Recuerdo se han lanzado al aire un globo por cada una de las víctimas.

Los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias y la infanta Elena, han presidido en la catedral madrileña de la Almudena el funeral por las víctimas del 11M con ocasión del décimo aniversario de los atentados, que ha comenzado en torno a las 10:00 horas y al que ha asistido también el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno y su esposa, Elvira Fernández, han recibido a los Reyes, a doña Letizia y doña Elena a su llegada a la catedral, acompañados de cuatro representantes de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, a quienes los miembros de la Familia Real han dado muestras de cariño al saludarles.

Don Juan Carlos ha sido el primero en bajar del vehículo oficial en el que se ha desplazado a la catedral de la Almudena y, tras saludar a Rajoy y a su esposa, ha tomado la mano, una a una, de las cuatro dirigentes de las asociaciones de víctimas.

Se trata de la presidenta de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, de la responsable de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, Angeles Domínguez, y de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco.

Para todas ellas ha tenido el Monarca un afectuoso saludo, seguido de la Reina, doña Letizia y la infanta, quienes han besado a cada una de ellas al cogerles la mano, ante la mirada del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, encargado de oficiar el funeral.

Mientras aguardaban la llegada de la Familia Real, Rajoy y su esposa habían conversado unos minutos en la puerta lateral de la catedral con las representantes de las víctimas.

Tras el saludo a la entrada, Rouco ha acompañado a todos ellos al interior del templo, para oficiar una ceremonia que ha reunido a los distintos colectivos de afectados por primera vez desde hace siete años, cuando asistieron juntos a la inauguración del monumento de homenaje a las víctimas erigido frente a la estación de Atocha.

Entre las numerosas autoridades que han asistido a esta misa solemne de homenaje y recuerdo a las víctimas de la mayor masacre perpetrada en España se encuentran los presidentes del Congreso, Jesús Posada, y el Senado, Pío García Escudero, así como los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallarón, e Interior, Jorge Fernández Díaz.

También han estado presentes el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y la defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

Igualmente han acudido dirigentes políticos como el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder socialista madrileño, Tomás Gómez, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y diversos portavoces parlamentarios.

Un importante dispositivo de seguridad ha controlado los alrededores de la catedral de la Almudena, en el centro histórico de Madrid, mientras se celebraba la misa.

Pilar Manjón: "Hay muchísima gente que no se ha bajado de los trenes"

La presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, ha declarado este martes que "hay muchísima gente que no se ha bajado de los trenes" en referencia a su apoyo a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Pilar Manjón ha dicho estas palabras a los periodistas al finalizar un multitudinario acto de homenaje a las 192 víctimas de los sucesos ocurridos hace diez años organizado por esta asociación, los sindicatos UGT y CCOO, y la Unión de Actores de Madrid junto a la estación de Atocha, donde explosionó uno de los trenes, y frente al monumento en recuerdo a las mismas.

"Hay muchísima gen te que no se ha bajado de los trenes, lo que pasa es que a aquellos que se bajaron el mismo día 11 o casi el 12 se les oye más que a nosotros, a nosotros se nos oye una vez al año, el 11 de marzo", ha manifestado Manjón, que ha abogado por la unión de las víctimas y por el rechazo a todo tipo de terrorismo.

En el acto de homenaje se ha leído el nombre de todas las víctimas y en la lectura han participado, entre otros, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara; el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomas Gómez, y el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento madrileño, Jaime Lissavetzky.

Pedraza: "Algo no va bien cuando las víctimas se sienten solas"

Al mediodía los actos de homenaje se han trasladado al Bosque del Recuerdo en el Parque del Retiro donde se han reunido decenas de víctimas, ciudadanos y representantes políticos. Durante el homenaje, organizado por la AVT, se han lanzado al cielo un globo por cada uno de los asesinados mientras se pronunciaban sus nombres.

Al acto han asistido los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, así como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, así como representantes de partidos de la oposición como la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, y la líder de UPyD, Rosa Díez.

Sin embargo, al acto del Retiro no ha asistido la presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, aunque sí la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, y Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M.

Ángeles Pedraza ha dicho que "algo no va bien" cuando las víctimas han pasado de ser "un referente moral" a "sentirse solas".

"Es fundamental la justicia. Algo no va bien cuando las víctimas pasan de ser un referente moral a sentirse solas en su lucha", ha manifestado.

A los políticos presentes les ha dicho que hoy "no es un día de reproches ni de enfrentarse unos a otros" sino de honrar a los que no están para, a renglón seguido, pedirles que acaben "de una vez con todo el terrorismo, del tipo que sea, y sin miedo".

El Pozo y Santa Eugenia

Por la tarde, los vecinos de El Pozo y Santa Eugenia también han recordado a las víctimas.

En el acto de El Pozo han participado la presidenta de la Asociación 11-M de víctimas del terrorismo, Pilar Manjón, además de representantes de asociaciones vecinales y niños que han recitado poemas.

"Siempre que te subes al tren, no hay día en que no te acuerdes. Es imposible no acordarte. Es algo que sucede todos los días", señala Clara, una vecina del barrio. "Son diez años pero no se olvidan", afirma Antonia. Ella es una de las decenas de personas que se acercan al improvisado altar en recuerdo a las víctimas, formado por poemas, claveles, ramos de flores, fotografías y mensajes de ánimo.

El mismo escenario que en la estación de Santa Eugenia, donde representantes de las asociaciones vecinales, asociaciones de víctimas y autoridades también han realizado ofrendas florales, y se ha guardado un minuto de silencio alrededor del monumento.

Rajoy destaca la unidad



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado este martes que el décimo aniversario de los atentados del 11M lo hayan recordado "todos unidos", porque "el objetivo" es que "las víctimas se sientan reconfortadas".



En declaraciones en los pasillos del Senado, el jefe del Ejecutivo ha garantizado además el apoyo a las víctimas del terrorismo, "especialmente" a sus familias, "que son lógicamente las personas que lo viven más de cerca". "Siguen teniendo y seguirán teniendo siempre el apoyo total y absoluto de todos los españoles", ha afirmado.

Rubalcaba: ''Hoy es el día de recordar a las víctimas''



En una breve declaración en los pasillos del Congreso, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, por su parte, ha subrayado que hoy "es el día" de recordar a las víctimas, mandarles un mensaje de "cariño, cercanía y solidaridad" y decirles que "nunca les vamos a dejar".

Minuto de silencio en el Congreso y en el Senado



Tanto el Congreso como el Senado han guardado este martes un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y en solidaridad con sus familiares. Además, parlamentos regionales y gobiernos autonómicos y locales también han recordado a las víctimas.

Botella invoca el recuerdo de las víctimas porque "olvidar es volver a morir"

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha llamado a toda la sociedad a recordar a las víctimas del terrorismo porque su olvido es "volver a morir", conllevaría la "impunidad" de los victimarios y permitiría "reescribir la historia" a quienes han asesinado, amenazado y extorsionado.

Botella ha participado en la inauguración de la exposición "Europa contra el terrorismo: la mirada de la víctima", organizada por la fundación Miguel Ángel Blanco en el centro cultural Casa de Vacas del parque del Retiro.

Minuto de silencio también en el Parlamento Europeo

Por su parte, el Parlamento Europeo ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado del 11 de marzo, el peor ataque cometido en la Unión Europea.

"Hoy se cumplen 10 años del aniversario del terrible atentado de Atocha en el que perecieron 191 personas por bombas terroristas", ha señalado el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, al inicio del turno de votación en la Eurocámara.

"No lo hemos olvidado. Nuestros pensamientos están con ellos. Enviamos el pésame a familiares y supervivientes de esos crueles atentados", ha añadido.

Schulz, que ha recordado que el 11 de marzo es el día de las víctimas del terrorismo en la UE, reiteró su "condena contundente del fanatismo y el terrorismo".