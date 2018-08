Política

Ruptura de confianza

PSE retira su apoyo a Iturbe porque 'EITB se le ha ido de las manos'

I.G. / EITB.COM

11/03/2014

La portavoz del PSE-EE, Idoia Mendia, ha anunciado que los socialistas trabajarán "desde la oposición" de cara a EITB, tras sentir una "ruptura de la confianza por parte de la dirección".

La portavoz del PSE-EE, Idoia Mendia, ha anunciado que los socialistas trabajarán "desde la oposición" de cara a EITB, tras sentir una "ruptura de la confianza por parte de la dirección" y de Maite Iturbe, que "se sienten suficientemente respaldados por EH Bildu, que apoya su línea editorial". Aún así, Mendia ha aclarado que aunque se sienten "absolutamente desvinculados" de la directora general de EiTB por su gestión no van a pedir su cese.



Según han explicado los socialistas Mikel Unzalu e Idoia Mendia en una comparecencia en Bilbao, el ente público vasco "no está cumpliendo su función de servicio público", un año después de ser elegida Maite Iturbe.



Unzalu ha recordado hace un año que dieron "un voto de confianza" a Iturbe, que ésta "no ha sabido reconocer", y ha explicado que su línea editorial no responde a la creación del ente y tampoco está recuperando audiencia.



Asimismo, se ha referido al momento político actual y ha opinado que EiTB "no puede ser un mero relator de lo que está ocurriendo" sino que debería ser "un agente proactivo en la defensa de los derechos humanos y de las víctimas del terrorismo".



En este sentido, Mendia ha explicado que el apoyo de su grupo a Iturbe se dio con el compromiso de que el ente público "defendiera y promocionara los valores cívicos de la convivencia, la tolerancia y el pluralismo".



También ha recordado que Iturbe se comprometió a renovar el ente bajo estos principios y el de servicio público, "pero transcurrido un año, es evidente que está incumpliendo los compromisos adquiridos porque EiTB no representa la pluralidad del país".



Por otro lado, ha criticado que la dirección del ente haya anunciado una Oferta Pública de Empleo (OPE) para otoño "sin tener una base legal clara" y con unos objetivos poco realistas en materia de bilingüismo.



Mendia ha indicado que el plan de normalización del uso del euskera que plantea Iturbe no se aprobó en la legislatura anterior en ningún consejo de administración porque "no llegó a puerto". Mendia ha considerado que el bilingüismo se debe exigir a las nuevas contrataciones pero no a las que ya están dentro del ente.