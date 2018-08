Política

Crisis Gobierno de Navarra

Roberto Jiménez (PSN) no dimitirá y reitera la necesidad de elecciones

Redacción

13/03/2014

El secretario general del PSN afirma tener ‘la conciencia bien tranquila’ e insiste que ‘la situación en Navarra es insostenible’.

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha afirmado que tiene "la conciencia bien tranquila" de que en su partido han hecho lo que tenían que hacer porque "la situación en Navarra es insostenible". Tras afirmar que siguen "reiterando" la necesidad de que haya elecciones anticipadas, ha asegurado que no va a dimitir.

En declaraciones antes del inicio del pleno del Parlamento de Navarra, Jiménez ha indicado que fue elegido "secretario general para cuatro años" y ha señalado que él ha "defendido lo que defendía el socialismo navarro, lo que honestamente creíamos y seguimos creyendo". "La moción de censura era una cuestión absolutamente instrumental en aras a buscar unas elecciones y seguimos reiterando la necesidad de elecciones", ha indicado

Ha incidido en la "diferencia" entre el PSN y el PSOE en este tema y ha añadido que "cuando hay un superior jerárquico se toman las decisiones donde se tienen que tomar y se asumen". "La conciencia la tengo bien tranquila de que hemos hecho como PSN lo que teníamos que hacer porque la situación es insostenible", ha dicho.

Jiménez ha expuesto así que este miércoles la Ejecutiva Regional del PSN analizó la situación, que en la Comunidad foral, ha dicho, "sigue siendo muy complicada, con un Gobierno en minoría que no puede gobernar". "Nos reiteramos en la necesidad de que haya elecciones el 25 de mayo", ha expuesto, para señalar que "es necesario un Gobierno fuerte y robusto".

Preguntado por la reunión con Alfredo Pérez Rubalcaba la semana pasada, el socialista navarro ha explicado que fue "sincera", "como siempre he tenido con él". "Analizamos la situación y fijamos un poco el camino para recorrer en los próximos tiempos", ha indicado. "No en vano es mi secretario general y yo soy leal a él como siempre lo he sido a pesar de que en este momento hayamos tenido una diferencia que es pública y notoria", ha sostenido.

Tras señalar que no va a dimitir, el líder socialista navarro ha indicado que "la apuesta por el cambio sigue existiendo" y ha aclarado que "nosotros con Bildu nunca hemos pensado en gobernar y si en su caso votaba la moción de censura era a efectos de que hubiera unas elecciones".

En este sentido, ha indicado, tras señalar que "el tema de Bildu es un tema zanjado", que "habrá que hacer una apuesta para sumar con otras fuerzas políticas de corte progresista para procurar ese cambio".