Política

Detención en Santutxu

Asier Gónzalez queda en libertad tras pagar la fianza de 50.000 euros

Redacción

13/03/2014

El joven fue detenido en Bilbao el pasado lunes tras el hallazgo de un "pendrive" oculto en la caldera de una vivienda de Ezcaray y acusado de colaborar con ETA.

Asier González Soreasu ha quedado en libertad tras pagar la fianza de 50.000 euros ordenada por el juez Pablo Ruz. González Soreasu ha sido detenido en Bilbao tras el hallazgo de un "pendrive" oculto en la caldera de una vivienda de Ezcaray (La Rioja) que tuvo alquilada el comando Vizcaya desarticulado en 2008. Fue detenido por su presunta colaboración con ETA.



Ruz ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal Pedro Martínez Torrijos tras interrogar a González Soreasu, quien, según han informado a Efe fuentes jurídicas, ha negado al juez ser colaborador del comando y ha asegurado que solo tenía una relación de amistad con dos integrantes del mismo.



El juez no ha dictado prisión incondicional contra González Soreasu porque asegura en su auto que no hay riesgo de fuga al tener "arraigo familiar, laboral y social en España", y además no aprecia riesgo de alteración y ocultación de pruebas ni de reiteración delictiva.



González Soreasu, conocido por su relación con la organización juvenil Segi, estaba acusado de colaborar con el comando Vizcaya que planeó el secuestro del edil socialista de Eibar Benjamín Atutxa.