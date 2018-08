Política

Tras la visita del ministro

Erkoreka cree 'desproporcionado' el despliegue de las FSE en Euskadi

Redacción

18/03/2014

A Erkoreka no le parece "de recibo" que el ministro del Interior "venga a Euskadi a declarar que no tiene ningún propósito de cumplir el Estatuto de Gernika".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que al Ejecutivo de Iñigo Urkullu "no le parece de recibo" que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "venga a Euskadi a declarar solemnemente que no tiene ningún propósito de cumplir el Estatuto de Gernika", en referencia a su negativa a proceder al repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) mientras exista ETA.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha afirmado que el hecho de que "diga, en primer lugar, que ETA se encuentra derrotada e, inmediatamente después, diga que el cumplimiento del Estatuto de Gernika no se llevará a efecto hasta no se produzca la disolución de ETA, no se acaba de entender realmente lo que significa".



Además, ha considerado "una fuerza desproporcionada", en la actual coyuntura, el número de miembros de las FSE que ejercen sus labores en Euskadi.

Sólo hay 4.229 agentes

El número de guardias civiles y policías nacionales que desarrollan su labor en Euskadi es de 4.229, prácticamente la mitad de la cifra que ha aportado Erkoreka, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Según Interior, en Euskadi hay actualmente 2.780 guardias civiles y 1.449 policías nacionales, lo que hace un total de 4.229, una cifra cerrada a 31 de enero de este mismo año.