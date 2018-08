Política

Víctimas

Ares emplaza al Gobierno central a impulsar el memorial de víctimas

19/03/2014

El secretario de Organización del PSE-EE ha afirmado que "no se puede aceptar por más tiempo" la paralización de este proyecto y que un partido como el PP "no haga nada" al respecto

El secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, ha emplazado al Gobierno central a que impulse el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, actualmente "parado", y a que "no desprecie" la colaboración del Gobierno Vasco en este proyecto.

Ares ha afirmado que "no se puede aceptar por más tiempo" la paralización de este proyecto y que un partido como el PP "no haga nada" al respecto desde su responsabilidad institucional cuando "dice ser tan sensible y cercano a las víctimas del terrorismo".

"Parece ser que una cosa es predicar y otra dar trigo", ha puntualizado en una conferencia de prensa en la que el dirigente socialista ha hablado de este proyecto sobre el que no terminan de ponerse de acuerdo los Gobiernos central y vasco para su creación y posterior gestión.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu quiere encargarse del diseño y plantea que se instale en Euskadi, mientras que Interior defiende que sea un centro nacional dirigido y liderado por el Gobierno central.

"No es aceptable que el Gobierno central y el PP digan un día si y otro también que están al lado de las víctimas y que lleven más de dos años sin cumplir dicha ley", ha mantenido.

Sobre los motivos que estarían detrás del retraso del proyecto, Ares ha expresado su confianza en que no se trata de una cuestión económica porque "si se quiere, hay dinero, es una cuestión de prioridades y para los socialistas, el memorial es una prioridad".

Ha explicado la "necesidad y urgencia" de este proyecto precisamente ahora que ETA ha abandonado la actividad y que los etarras y quienes les apoyaron "quieren reescribir la historia, que se implante la desmemoria y que se diluyan responsabilidades".