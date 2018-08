Política

Funeral en Bilbao

EN DIRECTO: Termina el multitudinario funeral por Iñaki Azkuna

IKER GÓMEZ / EITB.COM

24/03/2014

Durante una hora, más de 4.000 personas han abarrotado la Catedral de Santiago de Bilbao. Entre las personalidades que han asistido, los príncipes de Asturias o los cuatro lehendakaris.

13:00 El oficio llega a su fin tras cantar 'Begoñako Andra Mari'.

12:55 La Misa de Salida por Iñaki Azkuna tendrá lugar en la Basílica de Begoña, este próximo domingo.

12:36 En la homilía, el obispo ha resaltado "la paz, serenidad y esperanza" con las que Azkuna vivió "los últimos compases de su peregrinación en esta tierra".

12:30 El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha destacado hoy la "vocación de servicio al bien común" que Iñaki Azkuna plasmó en su actividad en diversas administraciones públicas y los últimos años como alcalde de la capital vizcaína.





12:23 Mario Iceta lee la homilía: "El día en que pude despedirme de Iñaki, él mismo me relató el inicio de esta memoria que ha modelado la profundidad de su ser. Señalando una fotografía de un hermoso Cristo crucificado que tenía ante su cama, me dijo: "Ese salió a buscarme, me encontró y me llamó. Y desde entonces ni El me ha dejado a mí, ni yo a El".

12:10 La Coral de Bilbao y el coro de la catedral protagonizan los primeros minutos de la misa, tal y como solicitó el propio Azkuna al obispo Mario Iceta.

12:05 Los 4.000 asientos habilitados en Santiago están ocupados. En la iglesia, se han colocado siete pantallas gigantes para seguir la ceremonia. Dentro, numerosos dirigentes de todos los partidos, de instituciones, del poder judicial, empresarios, entidades sociales y económicas y miembros del mundo de la cultura, el arte y el deporte, así como representantes de las Fuerzas Armadas, la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Ertzaintza.

12:00 Tras diez minutos de silencio, el funeral en memoria de Iñaki Azkuna arranca en la Catedral de Santiago.

11:45 Los cuatro lehendakaris están ya en la Catedral de Santiago, así como los príncipes de Asturias y la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. Los consejeros del Gobierno vasco y representantes de todos los partidos vascos han llegado ya, así como los diputados generales. En el interior de la iglesia, se encuentra el hijo de Azkuna, Alex, junto con el resto de familiares del alcalde fallecido.





11:20 El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recibido a los príncipes de Asturias a su llegada al Teatro Arriaga de Bilbao. Han llegado a las 11:15 horas en coche oficial. El lehendakari les aguardaba en la entrada junto al alcalde de la villa en funciones y futuro regidor, Ibon Areso, quienes les han estrechado la mano. Posteriormente, los príncipes se han introducido en el Teatro, al que ya han llegado numerosos representantes institucionales y políticos.

11:18 El secretario general del PSE-EE y exlehendakari, Patxi López, ha afirmado que hoy "estamos un poco huérfanos" de referencias "de diálogo, entendimiento y acuerdos" como la del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y la del expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez. "Necesitamos más política con mayúsculas como las que hicieron Azkuna y Suárez", ha asegurado.

11:15 El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha dicho que el expresidente del Ejecutivo Adolfo Suárez y el alcalde de Bilbao son un "buen ejemplo" de personas que destacaron por su "capacidad de consenso" y por "desplegar simpatías" más allá de las siglas de sus partidos.

11:10 El Ayuntamiento de Bilbao ha habilitado el espacio central del Teatro Arriaga para ordenar el acceso de las autoridades a la Catedral de Santiago. En el hall del Arriaga se ha colocado una gran fotografía de Iñaki Azkuna, flanqueada por dos banderas de Bilbao.





11:00 Las puertas de la Catedral de Santiago de Bilbao han abierto ya, aunque el funeral no arrancará hasta las 12:00 horas. Las autoridades están siendo recibidas en el Teatro Arriaga.

10:45 Cientos de personas aguardan a que la Catedral de Santiago abra sus puertas. El funeral por el alcalde de Bilbao se llevará a cabo a partir de las 12:00 horas. Será un funeral "sencillo" a petición del propio Iñaki Azkuna.

10:30 Bilbao despide hoy a su alcalde, Iñaki Azkuna, con un funeral multitudinario al que acudirán numerosas personalidades vascas y del Estado español. Los príncipes de Asturias, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, el lehendakari Urkullu, la práctica totalidad de los dirigentes del PNV y la corporación municipal, entre otros, formarán parte de esa representación política e institucional.