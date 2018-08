Política

PSE-EE

López acusa al Gobierno vasco de 'falta de dinamismo y de chispa'

Redacción

25/03/2014

Ha recordado, además, que la legislatura avanza y tras el 'acuerdo de país' suscrito en septiembre entre jeltzales y socialistas, existe "una lentitud y falta de respuesta".

"Iñigo Urkullu no ha impulsado políticas de reactivación económica", según López. Foto: EFE

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha acusado al Gobierno vasco de "falta de dinamismo y de chispa" a la hora de poner en marcha planes de choque para impulsar la reactivación económica y la creación de empleo en Euskadi.



En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Bilbao junto a los candidatos socialistas vascos a las elecciones europeas, entre ellos Ramón Jáuregui, con el fin de presentar sus propuestas, López ha afirmado que el hecho de que los socialistas reprochen ahora que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no ha impulsado políticas de reactivación económica que el PSE-EE pactó con el PNV hace ya medio año no se debe a "ninguna estrategia calculada" y no tiene nada que ver con la cercanía de los comicios.



En este sentido, ha recordado que la legislatura avanza y tras el 'acuerdo de país' suscrito en septiembre entre jeltzales y socialistas, existe "una lentitud y falta de respuesta" a las necesidades de la ciudadanía para poder salir de la crisis.