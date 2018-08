Política

Entrevista en Radio Euskadi

Areso se inclina por Bengoetxea como candidata a la alcaldía de Bilbao

Redacción

02/04/2014

"Sería una magnífica alcaldesa", asegura Ibon Areso. Fue investido el 28 de marzo tras fallecer Iñaki Azkuna.

El alcalde de Bilbao, Ibon Areso, ha afirmado hoy que su candidata favorita para concurrir como cabeza de cartel del PNV en las próximas elecciones a la alcaldía de la capital vizcaína sería la actual teniente de alcalde Ibone Bengoetxea.



Areso, en declaraciones a Radio Euskadi, ha señalado que la decisión de elegir al futuro aspirante a dirigir el Ayuntamiento de Bilbao corresponde al PNV, pero ha valorado la trayectoria de Bengoetxea, también presidenta de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).



"Es una persona magnífica, joven, mujer, no hemos tenido ninguna alcaldesa, y creo que sería una magnifica alcaldesa", ha asegurado Areso al ser preguntado a quién recomendaría él para ser el candidato del PNV.



Areso, que tomará el relevo del fallecido Iñaki Azkuna hasta final de la legislatura, ha subrayado que el PNV "no es un partido de dedazos" y que como para la designación de cualquier candidato, se hará a través de los procesos internos en los que toman parte las ejecutivas y las organizaciones locales.



El nuevo alcalde, que tomó posesión del cargo el pasado 28 de marzo, ha revelado que Azkuna le comunicó que sería su sucesor el día antes de morir, cuando le visitó en su domicilio.



"No sospechaba que al día siguiente iba a morir. Estuvimos dos horas y pico, lucido, con ganas de hablar. Y en ese momento sí me transmitió que sabía que le iba a suceder", ha remarcado.



El primer edil ha destacado la "serenidad" y "seguridad" con la que Azkuna encaró sus últimos momentos. "En eso, también nos dio una lección de vida", ha añadido.



"Yo, personalmente, no soy Iñaki Azkuna. No tengo esa personalidad que él tenía. Tampoco tengo que imitarlo, sería un error por mi parte. Tengo que ser yo, pero en lo que es el trabajo del Ayuntamiento y lo que tiene que hacer Bilbao es un trabajo de continuidad", ha explicado Areso, quien ha confirmado que se retirará de la vida política al final de legislatura después de 23 años como edil.



Areso ha garantizado que antes de que acabe la legislatura en mayo del próximo año, se pondrá el nombre de Azkuna a "algún elemento" de la ciudad, aunque no ha concretado que sea la Plaza Circular, como defiende en una iniciativa ciudadana.