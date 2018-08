Política

Tras los incidentes

PNV y oposición discrepan de nuevo sobre el operativo del 3 de marzo

Redacción

03/04/2014

El pleno de la Cámara ha debatido de manera conjunta tres iniciativas de PSE, PP y UPyD, en las que se condenan estos hechos que provocaron destrozos en Bilbao valorados en 100.000 euros.

El PNV y la mayoría de los grupos de la oposición han vuelto este jueves a discrepar sobre si el operativo desplegado el pasado 3 de marzo por la Ertzaintza en Bilbao con motivo de la celebración del Foro Económico Mundial fue o no suficiente para hacer frente a los incidentes posteriores.



A este foro, inaugurado por el Rey de España, asistieron líderes económicos y empresariales como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, así como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios ministros.



El pleno de la Cámara ha debatido hoy de manera conjunta tres iniciativas de PSE, PP y UPyD, en las que se condenan estos hechos que provocaron destrozos en la ciudad valorados en 100.000 euros y se critica el dispositivo de la Ertzaintza preparado para ese día por el Departamento de Seguridad.



Los tres grupos han acordado una enmienda transaccional, que no ha salido adelante por el rechazo de PNV y EH Bildu, en la que reclaman que se corrijan los "errores" cometidos ese día por Seguridad.



El PNV ha defendido su propia enmienda a la totalidad, que ha sido votada por puntos. El primero ha sido aprobado con los votos de los nacionalistas, PSE, PP y UPyD y el rechazo de la coalición soberanista.

En él, se condena "toda expresión de violencia callejera y a quienes asumen esta práctica vandálica como forma de protesta", al tiempo que la Cámara expresa su solidaridad con los afectados "por las acciones de estos grupos violentos el pasado 3 de marzo".



Durante el debate todos los partidos han vuelto a poner sobre la mesa las respectivas posturas que con sobre esta materia ya dejaron claras el pasado lunes, cuando la consejera defendió en comisión parlamentaria que la Ertzaintza actuó el 3 de marzo de forma ponderada.



Ese mismo día, el portavoz del sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Erne, Roberto Seijoó, dijo que si la Mesa de Crisis de la Ertzaintza "hubiera reaccionado cuando se dieron los primeros incidentes" se podrían "haber evitado gran parte de los destrozos".



En su intervención, Gorka Maneiro (UPyD) ha opinado que el Departamento "no estuvo a la altura" y ha echado en falta autocrítica por parte del Gobierno Vasco. Por ello, ha exigido de nuevo la dimisión de la consejera al insistir en que la actuación de Seguridad pone de manifiesto su "incapacidad" para dirigir la Ertzaintza.



El socialista Mikel Unzalu ha emplazado al Departamento a "reflexionar y rectificar" su política de Seguridad, "si realmente la tiene", al tiempo que ha insinuado que "parece" que el PNV "coincide" con EH Bildu en pensar que "la mejor policía es la que actúa".



La popular Nerea Llanos ha asegurado que la Ertzaintza permaneció "impasible" ante estos incidentes, pero ha precisado que "los agentes son personas muy preparadas, pero no lo son sus dirigentes políticos".



Oskar Matute (EH Bildu) ha afirmado que su grupo "ni comparte ni ampara, sino que rechaza" los altercados del 3 de marzo. No obstante, ha defendido que los mayores "vulneradores" de derechos humanos son los miembros de la "troika".



"Tan preocupante como ser insensible con quien sufre daños sería lanzarse a una caza de brujas para justificar no se qué inacción de la Ertzaintza", ha dicho.