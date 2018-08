Política

'Euskadi pregunta'

Quiroga: 'Hemos dado motivos suficientes para la desconfianza'

M.I./E.A. | eitb.com

07/04/2014

En relación al fin de ETA, la presidenta del PP vasco admite que creían que el reconocimiento de la sociedad iba a ser mayor. También ha respondido a preguntas sobre crisis, aborto, LOMCE y recortes.

''Hemos dado motivos suficientes para que la actitud de los ciudadanos sea la absoluta desconfianza'', ha admitido este lunes Arantza Quiroga en el programa 'Euskadi pregunta' de ETB-2. La presidenta del PP vasco ha respondido a las preguntas de 25 ciudadanos, que le han preguntado, entre otras por la corrupción y la mala gestión en política.

En este sentido, Quiroga ha admitido que entiende el ''cabreo''. ''Hemos dado motivos suficientes para que la actitud de los ciudadanos sea la absoluta desconfianza'', ha dicho. ''Ha habido casos, muy cercanos al PP, que han hecho que haya una distancia mayor hacia los políticos. Y eso me duele'', ha dicho.

Quiroga ha asegurado que tienen que asumir su responsabilidad y que eso solo se puede hacer de una forma individualizada. ''Hay que demostrarlo con hechos, actitudes, y acciones. Solo cuando veáis esa coherencia empezareis a creernos'', ha añadido.

Considera que ''sí hay una manera de rendir cuentas: las elecciones. Son los ciudadanos los que le ponen a uno o le quitan'', ha dicho.

Situación política, fin de ETA y presos

Arantza Quiroga también ha referido a la situación política que se vive actualmente en Euskadi y al papel del PP vasco en esta nueva etapa dentro de su partido. Quiroga ha indicado que “los que vivimos aquí sabemos que la situación es diferente y nadie nos lo puede contar porque somos nosotros los que lo estamos viviendo”. “Buscamos vivir en paz y así lo traslado a Madrid, a mi partido”, ha subrayado.

En relación a la situación que vive el PP vasco, Quiroga ha asegurado que en su partido hay banquillo y no sobra nadie. ''Cuando cerrábamos los ojos y pensábamos en el final de ETA, pensábamos que el reconocimiento de la sociedad iba a ser mayor. No es esa la situación. Tenemos que estar más cerca de esa sociedad'', ha reflexionado.

El acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas también ha sido uno de los temas presentes en el programa. En ese sentido, ha abogado por la disolución de ETA “ya que si no existiese, la política penitenciaria cambiaría”. ''ETA no ha desaparecido, sigue existiendo, y todavía hay consecuencias que están sufriendo los presos. Si ETA desapareciera no se les podría aplicar el alejamiento. La responsabilidad sigue siendo de ETA'', ha asegurado.

Preguntada por los pasos que hacen falta para consolidar la democracia en Euskadi, Quiroga ha asegurado que el momento requiere altura de miras y arriesgar. ''Todos estamos en nuestras trincheras, donde estamos cómodos; no reconocemos que el de enfrente puede tener razón. Nos falta dar un paso y arriesgar'', ha asegurado.

En cuanto a Cataluña y a su declaración soberanista, Arantza Quiroga ha sido contundente. “Las decisiones, si no se ajustan al derecho, es difícil que salgan adelante”, ha subrayado. En este sentido, ha segurado que no tiene ningún problema en que se haga un referéndum, si eso esta recogido en la ley y se puede hacer. ''Pero nuestro ordenamiento jurídico ahora no lo permite'', ha subrayado. ''Si logramos una mayoría y se modifica la ley no habrá ningún problema'', ha añadido. ''La democracia lo permite. Las reglas de juego se pueden cambiar con la voluntad mayoritaria'', ha dicho la presidenta del PP vasco.

Preguntada por actitudes y comportamientos vinculados al franquismo, Quiroga se ha mostrado dolida y ha defendido la importancia de romper clichés. ''A mi también me duelen actitudes que durante mucho tiempo han sido la excusa para mantener el odio en Euskadi'', ha dicho.

Crisis y temas sociales

La presidenta del PP vasco ha admitido que la crisis está afectando especialmente a la clase media, ''porque la clase media es muy amplia y es de ahí de donde se pueden sacar más recursos''.

En cuanto a los recortes en materia de Sanidad, la presidenta del PP vasco ha asegurado que la competencia en esta materia es del Gobierno Vasco, y también ha subrayado que en materia de desahucios Euskadi pueden tomar medidas. ''Es fácil decir que la culpa la tiene Madrid; pero ¿qué está haciendo el Gobierno Vasco, que tiene aquí la competencia?'', ha planteado.

Preguntada por la LOMCE, Quiroga ha defendido la ley Wert para hacer un sistema mejor en Euskadi. 'El tema del idioma y el encaje del sistema vascos ya están solucionados. ¿El problema es únicamente de los plazos?'', se ha preguntado.

En relación al aborto, Quiroga ha admitido que es un tema muy doloroso. ''No se trata de complicar las cosas. Se trata de regular algo de la mejor manera posible. Hasta la ultima reforma había consenso y deberíamos tratar de ir a ese consenso''.

La presidenta del PP vasco, además, ha aclarado que no está en contra de los anticonceptivos.