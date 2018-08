Política

Espacios de diálogo

Cientos de personas reivindican el cambio del sistema en Iruñea

Redacción

12/04/2014

La convocatoria de la Asamblea por el Cambio Social pretendía conseguir un espacio de expresión y acción ciudadana en el que se hablara de políticas para sacar a Navarra de la crisis.

Cientos de personas, simpatizantes de colectivos sociales críticos con el actual sistema político y económico, han tomado la emblemática Plaza del Castillo de Pamplona como escenario de sus debates y actividades reivindicativas y han rebautizado simbólicamente este espacio como "Plaza del Cambio".

La convocatoria ha corrido a cargo de la Asamblea por el Cambio Social, que pretendía conseguir durante dos horas un espacio de expresión y acción ciudadana en el que, al margen de siglas, se hablara de políticas para sacar a Navarra de la crisis.

Así, los participantes se han organizado en nueve grupos, que han debatido sobre "Mayores por el cambio social", "Igualdad", "Derechos humanos y ciudadanía", "Euskera", "Cultura", "Juventud", "Economía y ecología", "Trabajo y personas más afectadas por la crisis" y "Democracia y gobernanza", cuyas conclusiones han hecho públicas desde el escenario montado para ello.

Ainara Oyaga y Javier Pagola han leído un manifiesto en euskera y castellano en el que se rechaza el "sistema capitalista cada vez más inhumano" y el "régimen político y social cada vez más injusto" que viven las clases populares, sometidas a la "casta capitalista de siempre".

"Es un sistema que no tiene en cuenta los intereses de la población, del bien común, sino los de una casta dirigente" y por ello "no es suficiente con un maquillaje", con el simple cambio de presidenta en Navarra, pues abogan no sólo por el cambio de gobierno sino por "darle vuelta al sistema".

Para ello, la Asamblea por el Cambio Social ha anunciado que continuará propiciando "espacios de diálogo y colaboración", construyendo consensos, una "aventura" a la que han invitado a la ciudadanía.