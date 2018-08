Política

Acto en Tudela

Aralar: 'Un verdadero plan de paz debe ser sin vencedores ni vencidos'

Redacción

13/04/2014

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha dicho que "el plan de paz del Gobierno vasco no cumple debidamente las condiciones".

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha defendido que "un verdadero plan de paz" debe contemplar "respuestas concretas a la política penitenciaria, al reconocimiento y dar respuesta a todas las víctimas de toda las violencias, sin vencedores ni vencidos".

Zabaleta ha realizado estas declaraciones en el marco de una jornada de debate que se ha celebrado en Tudela y en la que también han participado el parlamentario de Aralar-Nabai Juan Carlos Longás y el coordinador de Aralar en Navarra, Xabi Lasa.

En opinión de Zabaleta, "el plan de paz del Gobierno Vasco no cumple debidamente las condiciones", pero ha subrayado que "peor es la situación del Gobierno de Navarra, que no solo no tiene plan de paz si no que su mensaje es el de extrema derecha".

Además, el coordinador de Aralar ha afirmado que España y Francia "quieren ahogar el proceso de paz porque quieren negar la existencia de un problema político, de un déficit democrático en Euskal Herria". Este es, a su juicio, "uno de los motivos por los que niegan la existencia de presos políticos, pero se contradicen al aplicarles penas específicas e ilegales como la dispersión".

En cuanto a la reforma fiscal anunciada por el Gobierno foral, Longás ha puesto en duda que "el único objetivo del sistema tributario deba ser maximizar el crecimiento económico" y ha criticado que el Gobierno de UPN "no tiene las ideas claras y está esperando a lo que hagan en Madrid para adaptarlo a Navarra". "Una vez más, se renuncia a hacer una verdadera política fiscal", ha lamentado.

También se ha referido el parlamentario de Aralar-NaBai a la futura negociación del Convenio Económico entre Navarra y el Estado y ha defendido que es necesaria "una renovación en profundidad que el Gobierno de UPN no es capaz de hacer, por su situación de debilidad y por la debilidad a la que han llevado a Navarra". "Las consecuencias pueden ser muy negativas para Navarra", ha advertido.