Política

Entrevista en Radio Euskadi

Elpidio José Silva: 'El juicio es una vergüenza y un circo'

Eriz Lotina | eitb.com

22/04/2014

"El proceso requiere de unas reglas del juego y se han roto todas, es una enciclopedia de irregularidades", ha denunciado el magistrado.

El juez Elpidio José Silva ha censurado el juicio por prevaricación contra su persona y lo ha calificado de "vergüenza y circo". "En términos generales, la ciudadanía se está dando cuenta de lo que está sucediendo en el juicio", ha dicho. "La imagen va a dar la vuelta mundo, es una vergüenza", ha concluido.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que juzga al magistrado por prevaricación en su investigación a Miguel Blesa, ha rechazado la "injustificable" renuncia de su abogado y le ha advertido de que su conducta puede ser constitutiva de un delito penal y dos faltas disciplinarias.

Entrevistado en el programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, Silva ha denunciado que se "está conculcando el derecho del acusado a elegir su abogado". "El derecho de un acusado a elegir su abogado es sagrado", ha agregado.

"Yo carezco de abogado, pero el tribunal no lo quiere oír", ha continuado. "El proceso requiere de unas reglas del juego y se han roto todas, es una enciclopedia de irregularidades", ha criticado.

"Lo que ha hecho el presidente de este tribunal va a dar la vuelta al mundo. Mantiene a un señor sin abogado, es un esperpento", ha denunciado. "Yo no me he negado a declarar, pero necesito un abogado; el presidente del tribunal ha perdido los papeles", ha concluido.