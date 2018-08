Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Gure Esku Dago: 'Queremos ver nuestra capacidad de influencia'

Manu Giménez | eitb.com

23/04/2014

El portavoz del movimiento a favor del derecho a decidir, Ángel Oiarbide, ha dicho que ya han conseguido el primer logro: "Personas que antes no se podían ni ver están trabajando en equipo".

El portavoz del movimiento Gure Esku Dago, Ángel Oiarbide, ha subrayado que con la cadena humana del 8 de junio pretenden mostrar "nuestra capacidad de influencia", para que desde la base social "mover a los de arriba", en referencia a políticos e instituciones.

Según ha explicado el representante de la dinámica a favor del derecho a decidir en Euskadi Irratia, no quieren la implicación de partidos políticos en la iniciativa, sino de los "ciudadanos", para así lograr mover de "abajo a arriba".

El idiazabaldarra ha querido dejar claro que en la iniciativa Gure Esku Dago participa "gente de diferentes sensibilidades". En ese sentido, ha puesto como ejemplo la Margen Izquierda vizcaína, donde "miembros de PSE-EE y CCOO participan" en la iniciativa, ya que el derecho a decidir "no es una reivindicación abertzale, sino democrática. Por ello, no buscamos la unión de los abertzales, sino de los demócratas. No reivindicamos la independencia, el derecho a decidir es un objetivo prepolítico".

Para Oiarbide, Escocia es el espejo donde se mira Gure Esku Dago, porque allí "el derecho a decidir es reivindicación de todos los partidos". Para lograr ese objetivo, la iniciativa puso tres principios: "Somos un pueblo, tenemos derecho a decidir, y es el momento de la ciudadanía". Con esos pilares pretenden atraer a toda la ciudadanía, porque quieren "poner el foco en las similitudes" entre los diferentes, más que en las diferencias.

Así, Oiarbide ha dicho que ya han conseguido uno de los objetivos: "Personas que antes no se podían ni ver están trabajando en equipo".