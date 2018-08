Política

Entrevista en Radio Euskadi

Ares: 'Dentro del PSC, algunos eran más nacionalistas que socialistas'

Redacción

24/04/2014

El secretario de organización del PSE-EE sostiene que entre los socialistas vascos "no hay debate interno" y "no se va a repetir la situación" del PSC.

El secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, ha asegurado que entre los socialistas vascos "no hay debate interno" y "no se va a repetir la situación" del PSC, donde se ha puesto de manifiesto que "algunos compañeros eran más nacionalistas que socialistas y han caído en el síndrome de asumir las tesis nacionalistas".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el dirigente socialista ha afirmado que, aunque el debate sobre autogobierno no es la "prioridad" del PSE, se encuentra "muy cómodo" en él y "con una posición muy clara" de "buscar acuerdos amplios en la ciudadanía vasca, proyectos que nos unan, y no que nos dividan y nos enfrenten, al servicio de la ciudadanía" y en un marco de "convivencia en el conjunto de España y de Europa" y "de acuerdo con las normas vigentes".



"Nosotros vamos a estar en contra de todos los proyectos independentistas, se quieran hacer a plazos o inmediatamente", ha subrayado Ares, que ha esperado que "nadie caiga en la tentación de intentar sacar adelante proyectos que dividan a la sociedad vasca" y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno vasco presente una propuesta concreta en materia de autogobierno.



Ares ha insistido en que, en Euskadi, los socialistas vascos han fijado su posición "con mucha claridad desde el primer momento en que ha habido este debate" y ha recordado que ya "hemos pasado por debates más o menos similares", en relación al Plan Ibarretxe.

Sobreseimiento de Arraiz



Por otro lado, Ares ha esperado que, desde "el mundo de EH Bildu y Sortu", se haga "una revisión crítica de su pasado", después de que el Tribunal de Justicia del País Vasco haya decidido sobreseer el procedimiento abierto al presidente de Sortu, Hasier Arraiz, de un supuesto delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo y humillación a las víctimas.



Ares ha eludido pronunciarse sobre el auto dado a conocer este pasado miércoles, reiterando que es "muy respetuoso con las decisiones de los tribunales".