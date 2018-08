Política

Reunión semanal

El Govern condena la violencia y pide no criminalizar ideas

Redacción

29/04/2014

Tras las agresiones al líder del PSC, Pere Navarro, el portavoz Francesc Homs ha señalado: "Hay cosas que los políticos las tenemos que aguantar, lo que no quiere decir que sea legítimo que pasen".

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha pedido este martes "serenidad" ante el debate suscitado por la agresión al líder del PSC, Pere Navarro, un acto violento que ha condenado, aunque cree que la "tensión política" no es exclusiva del clima soberanista, por lo que he pedido que no se criminalicen las ideas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Homs ha defendido que la consulta soberanista por la que apuesta la Generalitat es un proceso democrático que "ni divide ni crispa", y ha considerado que se "equivoca" quien cede a la "tentación de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid se criminalicen ideas o movimientos que se expresan de forma democrática".

Tras las agresiones al líder del PSC y los insultos al ministro del Interior recibidos en Barcelona, Homs ha señalado: "Hay cosas que los políticos las tenemos que aguantar, lo que no quiere decir que sea legítimo que pasen y que se tienen que condenar siempre, pero tenemos que tener un plus de mesura, contención y serenidad".

En cambio, Navarro, ha advertido de que sería una "irresponsabilidad" taparse los ojos a la situación de aumento de "confrontación" que se vive en Cataluña.

Homs ha condenado "enérgicamente" cualquier tipo de agresión, pero ha remarcado que siempre ha habido insultos hacia los políticos y no sólo por el debate soberanista, sino anteriormente por los recortes u otras políticas.