Montoro afirma que Carlos Urquijo seguirá siendo delegado del Gobierno

Redacción

07/05/2014

El PNV ha interpelado al ministro para pedir que Urquijo abandone su cargo como delegado del Gobierno en Euskadi.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno no va a cambiar al delegado en el País Vasco, Carlos Urquijo, y "menos si lo solicita el portavoz del PNV formalmente desde la tribuna" del Congreso de los Diputados.



Montoro ha respondido así en el Congreso a una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco sobre el desempeño de las funciones del delegado del Gobierno en Euskadi.



El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que Urquijo "no es la persona adecuada para engrasar las relaciones interinstitucionales" porque "no es precisamente un diplomático sino un pirómano" y "debería abandonar su cargo".



En respuesta a Esteban, Montoro ha preguntado si solicitar el cambio del delegado del Gobierno en el País Vasco en la tribuna "era para normalizar las relaciones institucionales o para empeorarlas" y ha recalcado que Urquijo "va a seguir ejerciendo su función, que es velar por el cumplimiento de la ley".



Montoro ha dicho a Esteban que con su interpelación "ha reforzado el papel político de Carlos Urquijo como representante del Gobierno del País Vasco".