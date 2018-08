Política

Asesinato de Isabel Carrasco

La autora de los disparos mató a Carrasco por 'inquina personal'

Redacción

14/05/2014

María Montserrat Gonzalez Fernandez, de 55 años, ha confesado que cometió el crimen a modo de venganza por el trato que Carrasco había dado a su hija, despedida de la Diputación.

María Montserrat González Fernández, de 55 años, una de las detenidas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y madre de otra de las arrestadas, ha confesado a la Policía que cometió el crimen por "inquina personal".

Así lo han asegurado a Efe fuentes de la investigación, en su declaración prestada anoche en comisaría, la detenida explicó que quiso vengarse por el trato que Carrasco había dado a su hija, que fue despedida de la institución provincial.

La asesina confesa ha señalado en su declaración a la Policía que llevaba dos años preparando el crimen y que la sometió a seguimientos, según fuentes de la investigación.



Estas mismas fuentes han añadido que, al ser preguntada por las razones por las que no culminó su plan, Montserrat González contestó que no disponía de los medios suficientes. No fue hasta que consiguió el arma homicida, comprada en el mercado negro, cuando lo llevó a cabo.



Las fuentes consultadas añaden que tanto el arma homicida como una segunda pistola aparecida en el domicilio de su hija Montserrat Triana, también detenida, fueron adquiridas en el mercado negro y, concretamente, en una ciudad del norte de España.

Pese a que en un principio la madre y su hija, Montserrat Triana Martínez González, de 35 años, se negaron a declarar ante la Policía, finalmente anoche la primera se derrumbó y confesó que había sido la autora del crimen, perpetrado con un revólver de la marca Taurus.



Según su testimonio, decidió hacerlo por venganza, ya que su hija había sido despedida de la Diputación Provincial en 2011.



Una policía municipal, que fue detenida pero que ya ha sido puesta en libertad, entregó anoche en comisaría el arma homicida y aseguró que se la había dado una de las arrestadas dentro de un bolso.



Además, en los registros efectuados los investigadores han encontrado en la casa de la hija una segunda pistola y kilo y medio de marihuana.



Mientras, el marido y padre de las dos primeras detenidas por el crimen, Pablo Antonio Martínez, inspector jefe de la Comisaría de Astorga (León), ha sido relevado de su cargo a petición propia.