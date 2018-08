Política

Entrevista en Euskadi Irratia

'ETA debe dar grandes pasos en el segundo trimestre de 2014'

Redacción

14/05/2014

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, Asimismo, ha señalado que el segundo semestre de 2014 es "un período muy importante".

"Lo que nosotros decimos es que hay que dar pasos cuanto antes, que hay que trabajar la vía del desarme cuanto antes, porque es necesario para todos, y eso es una exigencia. ETA debe dar esos pasos cuando antes", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que el segundo semestre de 2014 es "un período muy importante", porque, según ha dicho, "volvemos a entrar en un nuevo ciclo electoral y todos debemos hacer un gran esfuerzo para dar pasos hacia delante, y entre ellos, ETA debe dar grandes pasos para dar un salto cualitativo en este proceso".

En una entrevista en Euskadi Irratia, Jonan Fernández, ha asegurado que "lo más triste" es que se utilice el tema de las víctimas "para ir unos contra otros", ya que es algo que no se debería hacer porque "no ayuda a nadie", y, aunque no ha querido "señalar a nadie", ha animado a superarlo porque "es inaceptable".

En cuanto a las críticas recibidas por parte de ciertos colectivos de víctimas, Fernández ha indicado que "algunas asociaciones de victimas" mantienen una postura crítica no sólo hacia el Gobierno vasco, "sino también hacia el PSOE, el PP y el Gobierno de España, por lo que nuestro caso no es una excepción". En este sentido, ha asegurado que dialogan con colectivos de víctimas, que la relación "es buena", y que eso es "lo más importante".

Programa Gertu para las víctimas

En este sentido, ha afirmado que, al término de la campaña electoral de las elecciones el Parlamento europeo, la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco presentará el programa Gertu, que tratará, "sin demagogias, sin utilizar a las víctimas, y pensando sólo en buscar soluciones a los problemas", hablar con las víctimas y crear junto a ellas "un clima de trabajo en común".

Así, Fernández ha explicado que, a finales del pasado año, realizaron un estudio para conocer cuales son las preocupaciones de las víctimas, y ha asegurado que "hay de todo". "Algunas víctimas piden una mayor relación personal, un trato más personalizado, otras piden tomar parte directamente en la construcción de la memoria. Por lo tanto, nosotros tratamos de dar respuesta a todas", ha destacado.

Investigación de los casos de tortura

Por otra parte, Jonan Fernández ha subrayado que el Gobierno Vasco investigará los casos de tortura de los últimos 50 años.

"Unas de las iniciativas del Gobierno vasco, a través del Plan de Paz y Convivencia, es que se investiguen (torturas) de manera independiente, oficial y científica. Una profunda investigación que duraría año y medio o dos años. Así tendríamos datos claros para saber qué es lo que ha pasado aquí en este tema durante los últimos 50 años", ha concluido.