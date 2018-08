Política

Insultos en redes sociales

'Se me llegó a decir que solo se actúa de oficio con víctimas de ETA'

L.E. | eitb.com

15/05/2014

Pilar Manjón ha subyarado en Radio Euskadi que ha denunciado "todas las amenazas e insultos recibidos a través de las redes sociales, pero el fiscal de la AN siempre informaba en contra".

"Un guardia civil ha llegado a decirme que solo se actúa de oficia cuando se insulta a víctimas de ETA". Es al denuncia que ha hecho la presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo a raíz de la polémica generada por los comentarios aparecidos en las redes sociales por la muerte de Isabel Carrasco.

Manjón ha afirmado haber recibido "insultos, amenazas e injurias" durante nueve años, lo que le ha llevado a tener que llevar escolta durante ocho.

"He denunciado todas y cada una de las amenazas (...) pero el fiscal de la Audiencia Nacional siempre informaba en contra de mis querellas. No me quedó más remedio que acudir a los juzgados de Plaza Castilla, que es donde voy ahora", ha explicado.

Pilar Manjón se ha referido al debate suscitado en los últimos días en torno a si hay que limitar o no la libertad de expresión en las redes sociales: "Esto nunca se ha planteado en el caso de las víctimas del 11M". "Yo pedí en un tweet igualdad de trato, y un guardia civil me contestó diciendo que solo se actúa de oficio en el caso de las víctimas de ETA".