Política

Crímenes del franquismo

Servini: 'No puedo decir que haya encontrado trabas, pero sí lentitud'

Redacción

20/05/2014

Confía en que su investigación pueda seguir adelante en España. La jueza argentina ha comparecido en rueda de prensa, tras tomar declaración a los hijos de un fusilado y entrevistarse con Padín.

''No puedo decir que haya encontrado trabas, pero sí lentitud'', ha dicho este martes la jueza argentina María Servini, quien espera que su investigación siga adelante y que "algún día" se pueda continuar en España, ''como en la República Argentina".



La jueza ha comparecido esta tarde en rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, junto al alcalde Juan Karlos Izagirre, y ha valorado su visita a Euskadi. Llegó este domingo para tomar declaración a algunas de las víctimas del franquismo personadas en el proceso abierto en Buenos Aires y que por su edad o condiciones ni pueden viajar para prestar declaración o trasladarse a un consulado de la nación Argentina. Esta mañana ha tomado declaración en Gernika a los hijos de un fusilado, y ayer al miliciano anarquista Félix Padín.

Preguntada sobre si ha encontrado trabas por parte de las instituciones o la justicia españolas para el desarrollo de su trabajo, la magistrada ha explicado que no puede decir que las haya tenido, "pero sí lentitud en algunas cosas", al tiempo que ha reclamado que "algunas contestaciones" a sus requerimientos "sean más rápidas". En este sentido, Servini se ha referido a la cita con Félix Padín, ingresado en el hospital. ''El juez de Miranda de Ebro ni siquiera nos contestó si podíamos verlo o no'', ha explicado.

Ante el rechazo de la Audiencia Nacional a extraditar a Argentina al exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, 'capitán Muñecas', al considerar que los supuestos delitos de torturas han prescrito, la jueza argentina ha indicado que esto "no afecta", porque la investigación sigue adelante. En este sentido, ha apuntado que hay más gente que puede ser imputada y ha confiado en poder esclarecer lo que tiene "que esclarecer".

Asimismo, ha dicho que le parece complicado seguir con la causa globalmente, y ha avanzado que podría trocearla. Así, "probablemente", en una etapa posterior de su instrucción, dividirá el asunto "por regiones o por hechos". Servini ha precisado que la causa abierta en Argentina cuenta ya con más de 48 tomos de 200 folios cada uno.



La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires se encarga de la investigación por crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España.

Toma de declaración en Gernika

La jueza ha llegado a las 10:00 horas de este martes a los juzgados de la localidad vizcaína de Gernika para tomar declaración a los hijos de un fusilado por las tropas franquistas.

Julen y María Luisa Kalzada llegaban a esa misma hora a las dependencias judiciales para ofrecer su testimonio a la magistrada, que investiga los crímenes que se produjeron durante el franquismo y que fueron denunciados en los tribunales de Buenos Aires.

Durante esta jornada, la jueza ha tomado declaración a los hermanos Kalzada, hijos de un hombre fusilado por las tropas franquistas en Busturia en 1937. El hijo, Julen Kalzada, es sacerdote, estuvo preso en Zamora y fue juzgado en el 'proceso de Burgos'. La declaración ha durado cerca de dos horas.

Al finalizar, Servini ha indicado que "ha ido bien, muy bien, pero no quiero hacer declaraciones para no tener problemas, estando en suelo extranjero". "No quiero hacer declaraciones porque quiero mantener el secreto de sumario para no tener después problemas", ha aseverado. María Servini se ha referido a "la apretada" agenda que ha tenido durante su visita, aunque ha considerado que ha sido "fructífera". En este sentido, se ha mostrado "especialmente satisfecha" por la labor que ha realizado durante la jornada de este martes. ''Hemos podido tomar declaración, excepcional'', ha agregado.

Tras tomar declaración a Julen y María Luisa Kalzada, la juez ha sido recibida por el alcalde de la localidad vizcaína, José María Gorroño.

"Que se juzguen como el nazismo"

Los hermanos Julen y María Luisa Kalzada han pedido, antes de entrar a las dependencias judiciales, que se juzguen los crímenes del franquismo, "como se hizo con el nazismo".

María Luisa Kalzada ha asegurado, en declaraciones a Radio Euskadi, que "aquellos años fueron durísimos, en nuestra casa, por lo menos, o en el pueblo, mejor dicho", en alusión a Busturia, "porque, de la noche a la mañana, fueron seis fusilados y quedaron seis viudas y 17 huérfanos".

Por su parte, su hermano Julen ha afirmado que ahora "está alegre" porque, "aunque no sea tanto como el de Nuremberg, hay que hacer todo lo posible para que el franquismo sea condenado o, por lo menos, juzgado, como el nazismo".

El Gobierno Vasco colaborará

El Gobierno vasco comparte con la juez argentina Servini el objetivo de "arrojar luz" y hacer que "resplandezca la verdad" sobre los crímenes cometidos por la represión franquista. Por ello, le ha ofrecido su colaboración y ayuda para realizar las diligencias que le han traído a Euskadi para investigar.

En la rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha recordado que el Ejecutivo "no ha tenido contacto personal" con la magistrada "porque no ha sido solicitado" por ella.

No obstante, ha apuntado que el gabinete presidido por Iñigo Urkullu ha transmitido al equipo de María Servini su disposición "a colaborar y prestarle todo tipo de ayuda en lo que necesite para que su visita a Euskadi alcance los objetivos pretendidos".

Encuentro con Félix Padín

Además, este pasado lunes, la magistrada se desplazó al hospital de Miranda de Ebro, en Burgos, donde se encuentra ingresado el bilbaíno Félix Padín, miliciano anarquista, que estuvo en varios campos de concentración, pero no pudo tomarle declaración al no haber llegado su exhorto a los juzgados. No obstante, sí conversó con él y le vio "muy lúcido". Padín se encuentra ingresado en el centro hospitalario tras sufrir una hemorragia interna.