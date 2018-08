Política

Larrauri: 'Las ayudas públicas a Hiriko se ajustaron a la normativa'

27/05/2014

El exdirector de Tecnología del Gobierno Vasco ha comparecido ante la comisión parlamentaria que investiga las ayudas públicas recibidas por los proyectos fallidos de 'Epsilon' e 'Hiriko'.

El director de Tecnología del Gobierno Vasco durante el Ejecutivo del PSE, Edorta Larrauri, ha asegurado que las ayudas públicas de I+D otorgadas al coche eléctrico Hiriko se dieron con "cumplimiento estricto" de la normativa.

Larrauri ha comparecido a puerta abierta en la primera reunión de la comisión creada en el Parlamento Vasco para investigar las subvenciones públicas a los fallidos proyectos automovilísticos de Epsilon e Hiriko.

Durante su intervención ha asegurado que su conocimiento se limita a las ayudas otorgadas en materia de I+D en el tiempo en que él estuvo en el Gobierno Vasco (2009-2013) y que en lo referente a Hiriko se actuó en "cumplimiento estricto de la normativa".

Respecto a Epsilon ha dicho que le pareció una "iniciativa muy ambiciosa", que visitó sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Álava y que supo que había presentado proyectos a las convocatorias de ayudas de I+D y que "entiende" que le dieron "las ayudas correspondientes a lo presentado".

Ha reconocido que el Ejecutivo presupone "la buena fe" de todas las empresas y consorcios que solicitan ayudas y, tras estimar que los mecanismos de control son siempre mejorables, ha opinado que llevar ese control "a mucho detalle sobredimensionaría la máquina administrativa".

Exviceconsejero de Tecnología

El exviceconsejero de Tecnología y Desarrollo Industrial del Gobierno Vasco, Iñaki Telletxea Fernández, por su parte, ha reconocido que en las ayudas concedidas por las administraciones de Euskadi a 'Epsilon' no se "exigió" que el proyecto contase con una cobertura de fondos propios, dado que se trataba de una iniciativa sustentada en la capacidad de cubrir cerca del "90 por ciento" de su financiación con dinero público.

Telletxea también ha comparecido ante la comisión de investigación y ha defendido las potencialidades que presentaba esta iniciativa, relacionada con el mundo de la 'Fórmula 1' automovilística. Telletxea sí ha reconocido que en las convocatorias de ayudas de las que se benefició 'Epsilon' no se "exigía" que la empresa estuviera "cubierta" con una dotación de fondos propios. No obstante, ha afirmado que esto no era una excepción, y que en este tipo de convocatorias, en aquella época, no se supeditaba la concesión de las ayudas a la existencia de un determinado nivel de financiación propia en los proyectos.

A su juicio, el inicio del "declive" de la empresa estuvo motivado por el hecho de que a que, a partir de 2008, y debido a la crisis, empezó a experimentar "restricciones" en las ayudas que tenía previsto ingresar, buena parte de las cuales procedían del Ejecutivo central.

A puerta cerrada

La comisión de investigación del Parlamento vasco sobre las ayudas públicas concedidas a los fallidos proyectos 'Epsilon' e 'Hiriko' ha abierto este martes su ronda de comparecencias con dos intervenciones que, pese al cambio de reglamento que permite que estas sesiones sean públicas, se han celebrado a puerta cerrada por expreso deseo de los intervinientes: el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría y el exdirector de la sociedad pública Spri Mauricio Lazkano Brotons.

Antes de entrar a declarar, Brotons ha asegurado que los informes en los que participó eran de tipo técnico y que no recuerda su contenido.

Después, los miembros de la comisión han escuchado las explicaciones del exviceconsejero de Tecnología y Desarrollo Industrial Iñaki Telletxea Fernández, y del exdirector de Tecnología del Gobierno vasco Edorta Larrauri, que, al no haber solicitado éstos lo contrario, se han desarrollado en sesiones abiertas.

En su intervención, Telletxea ha afirmado que el Gobierno Vasco cumplió "escrupulosamente" con el control a las ayudas concedidas a 'Epsilon' y ha asegurado que al proyecto le faltaron dos años más para poder cuajar.

"Cualquier Gobierno hubiera hecho lo mismo", ha subrayado Telletxea, para anunciar después que las instalaciones de Epsilon en Miñano volverán a ser utilizadas.

Las intervenciones han comenzado a las 9:30 horas.

La comisión de investigación sobre 'Epsilon' e 'Hiriko' pretende esclarecer las posibles responsabilidades políticas por la concesión de cerca de 60 millones de euros en ayudas públicas a estos fallidos proyectos empresariales.

Joan Villadelprat

Este grupo de trabajo citará a una veintena de personas y solicitará más de 60 informes para averiguar la forma en la que se tramitaron estas subvenciones y ayudas. Entre las personas que se citará ante este foro, se encuentra el promotor de Epsilon, Joan Villadelprat, que ya ha sido condenado por un juzgado de Vitoria-Gasteiz por haber "agravado" la situación de insolvencia de esta empresa, que recibió más de 45 millones de euros en ayudas públicas y sobre la que existe otro proceso judicial pendiente.

En el caso de 'Hiriko', que obtuvo más de 15 millones de euros en subvenciones públicas y sobre la que, igualmente, existe una investigación judicial, también se citará a algunos de sus responsables.