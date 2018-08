Dimite el director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat

Política

27/05/2014

La dimisión ha sido anunciada antes de que en el pleno del Parlament del próximo jueves se votara su cese por la gestión que ha hecho de la lesión producida por una pelota de goma a una mujer.

El director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, ha anunciado que dimite de su cargo en una rueda de prensa convocada de urgencia esta noche en la comisaría de la Policía autonómica de Les Corts.

La dimisión la ha anunciado tras conocerse que ICV-EUiA ha incorporado una enmienda a una moción de ERC para que en el pleno del Parlament del próximo jueves se votara su cese por la gestión que ha hecho de la lesión producida por una pelota de goma a Esther Quintana.

Fuentes republicanas han informado de que ERC ya advirtió al Govern de que no daría su apoyo a la continuidad de Prat y habría pactado que la dimisión no se consumase hasta después de las elecciones europeas.

Manel Prat se ha limitado a leer una escueta declaración en catalán y se ha negado a repetirla en castellano y tampoco ha aceptado ninguna pregunta de los periodistas convocados. En su declaración ha asegurado que su dimisión se debe "a motivos estrictamente personales" y que no tiene relación con el caso de Esther Quintana, tras insistir de nuevo en que "no se lanzaron pelotas de goma".

"Desde el punto de vista profesional he concluido una etapa importante de mi vida" y "no veo más recorrido profesional", ha dicho Prat, que ha insistido en que no dimite por el caso de Esther Quintana, aunque ha reconocido que dijo una vez que dimitiría si habían pruebas de demostrasen que el causante de la lesión era una pelota de goma.

"No estamos en esta situación", ha dicho, antes de añadir que él se refería a pruebas de "imágenes" del disparo. Prat ha recordado que en el caso de Quintana no ha concluido la instrucción judicial "y no se han tenido en cuenta todas las aportaciones que se han hecho desde el departamento de Interior" que, según él, si se tuvieran en cuenta "se aclararían los responsables".

"Es necesario afrontar los retos con más valentía y menos resquemor"

El hasta ahora director de la Policía catalana ha confiado en que los dos mossos que están imputados por el disparo de la pelota de goma que hirió a Quintana "quedarán absueltos" y ha denunciado que "se ha buscado más la venganza por intereses que aclarar la verdad y la justicia".

"Creo que no he fallado ni faltado nunca a mi palabra ni a mi compromiso", aunque ha pedido "disculpas si hay alguna persona perjudicada por alguna decisión que haya podido tomar".

Tras reconocer que en su cargo ha tenido "aciertos y desaciertos", Manel Prat ha dicho: "Si queremos ser grandes de verdad, es necesario afrontar los retos con más valentía y menos resquemor".