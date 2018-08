Política

Crisis en el PSOE

Carme Chacón renuncia a la secretaría general del PSOE

Redacción

01/06/2014

Por otra parte, sí se presentará a las primarias abiertas para ser candidata a la presidencia del Gobierno.

La exministra socialista Carme Chacón ha anunciado este domingo que renuncia a presentarse como candidata a la secretaría general del PSOE y que apoyará a los aspirantes que apoyen unas primarias abiertas "con fecha cierta" para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno, a las que sí concurrirá.

En una carta abierta a los militantes a la que ha tenido acceso, Chacón asegura que no contribuirá a "la ceremonia de la confusión" que supone, a su juicio, la consulta no vinculante abierta a todos los militantes propuesta por la dirección del partido para elegir secretario general.

"No seré candidata a ese proceso si es aprobado. No contribuiré a la ceremonia de confusión. Y me limitaré a apoyar a los candidatos o candidatas que se comprometan a la celebración de unas elecciones primarias abiertas con fecha cierta", alerta.

Para Chacón, la consulta no vinculante para elegir secretario general del PSOE que con toda probabilidad ratificará mañana la Ejecutiva Federal, es un "retroceso" con respecto a las elecciones primarias abiertas y no proporciona siquiera "garantías básicas" porque lo que habilita es un referéndum no vinculante.

A partir de ahí, Chacón anuncia que se pondrá a trabajar para que se convoquen unas elecciones primarias abiertas en las que puedan participar "todos los ciudadanos progresistas".