Política

Seguimiento minuto a minuto

Así te hemos contado el debate sobre la abdicación en el Congreso

David Pérez | eitb.com

11/06/2014

El Congreso ha aprobado la abdicación del rey Juan Carlos. Tres diputados del PSOE han roto la disciplina del partido, entre ellos el donostiarra Odón Elorza, que se ha abstenido.

12:45. Finaliza la votación: el Congreso aprueba la abdicación del rey Juan Carlos con 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones. Ahora la ley se remitirá al Senado para continuar su tramitación.

12:41. El exalcalde de Donostia-San Sebastián, el socialista Odón Elorza, ha roto la disciplina de partido y se ha abstenido. Otros diputados del PSOE, Guillem García Gasulla y María Paloma Rodríguez Vázquez, se han ausentado de la votación.

12:32. Algunos diputados profieren gritos contra quienes están votando contra el proyecto de ley orgánica.

12:25. Una de las dudas de la votación es si algún diputado del PSOE rompe la disciplina del partido y vota en contra de la ley. Uno de ellos podría ser el exalcalde de Donostia-San Sebastián Odón Elorza.

12:20. Los diputados están votando uno a uno, de forma nominal y a viva voz.

12:16. Comienza la votación del texto. Los diputados de Amaiur abandonan el hemiclo. Ya habían adelantado que se ausenterían de la votación.

12:15. El Congreso rechaza las enmiendas con 301 votos en contra, 26 a favor y 21 abstenciones.

12:13. Primero se votarán conjuntamente todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica.

12:07. Finaliza la intervención de Alfonso Alonso, en dos minutos comenzarán las votaciones. Serán de forma nominal y a viva voz.

12:01. Alonso se dirige ahora al portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra: "Sabíamos que no iba a hacer un homenaje al rey, porque usted es más partidario del homenaje a los asesinos de ETA". "Ustedes intentaron asesinar al rey Juan Carlos", le reprocha.

12:00. El portavoz del PP cita al exlíder del PCE Santiago Carrillo: "Si el rey no estuviera ahí, la sociedad civil se hubiera dividido con consecuencias dramáticas para España".

11:54. Argumenta Alonso que la Constitución "no nació para una sola generación de españoles", sino "para unir generaciones pasadas y futuras". "Si quieren cambiar la Constitución, respétenla", asevera.

11:52. Finaliza el turno de intervención de los portavoces del Grupo Mixto. Sube a la tribuna el último orador, el portavoz del PP, Alfonso Alonso.

11:47. La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha denunciado que PP y PSOE "hacen oídos sordos" a la calle, pese a que en las elecciones europeas del 25-M "la sociedad ha dicho que quiere combatir ese sistema".

11:42. Carlos Salvador, de UPN: "Si casi todos coincidimos en que estos últimos años han sido los mejores en cuanto a convivencia y progreso, ¿por qué mirarnos en espejos pasados?".

11:35. Seguimos con el turno de los portavoces del Grupo Mixto. Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias: "Reconocemos y damos nuestro testimonio público de respeto y deuda a Juan Carlos I por su contribución a nuestro país".

11:31.Joan Baldoví, del Bloc Nacionalista Valencià: "El 64% de los votantes actuales no pudimos decidir sobre el modelo de Estado; eso tan elemental es lo que pedimos, que nos dejen hablar".

"Algo huele a podrido en el Reino de España", añade, mientras enseña la portada de la revista satírica de El Jueves recientemente censurada por hacer un chiste sobre la abdicación del rey.

11:25. Ana Oramas, de Coalición Canaria, llama a "renovar" la Constitución "para responder a los nuevos desafíos de nuesta sociedad".

11:20. Turno para la diputada del BNG Olaia Fernández Davila: "La monarquía es un modelo obsoleto cuestionado por una buena parte de la sociedad".

11:16. Habla Alfred Bosch, de ERC: "Tras la imposición de un nuevo monarca, vuestra esperanza demócrata, españoles republicanos, se llama república catalana".

11:10. Sabino Cuadra finaliza su intervención gritando "Gora Euskal Herria askatatuta! Gora euskal errepublika!" (Viva Euskal Herria libre, viva la república vasca), con una ikurriña en la mano.

11:08. "La democracia es incompatible con un poder hereditario, y más en España, donde el jefe del Estado es también el jefe de los Ejércitos", advierte el diputado abertzale.

11:06. El diputado de Amaiur critica que la Transición fue "fraudulenta", porque "la libertad no la trajeron el rey, ni Suárez, sino los trabajadores con sus huelgas".

11:03. Cuadra describe a Juan Carlos I como "el rey de las dos caras, el que juró lealtad a Franco y sin despeinarse se hizo demócrata de toda la vida".

11:00. Finaliza Aitor Esteban y comienza el turno del Grupo Mixto. El primero en intervenir será el diputado de Amaiur Sabino Cuadra.

10:58. El Diputado jeltzale opina que "el futuro rey debe ser consciente de que debe usar su papel moderador para encaminar al Estado a un nuevo modelo; solo así dará sentido a la monarquía. El rey debe ganarse el trono, debe convencer de su utilidad". "Debe ganarse el trono", ha advertido.

10:55. "Se nos pide un apoyo al paquete constitucional que nunca le brindamos. El PNV mantiene la misma posición que tuvo en el 78 ante la Constitución", dice Esteban. Añade asimismo que "el PNV entiende que hoy no se siente comprometido; otra cosa es que acate por imperativo legal".

10:47. Turno para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien comienza su intervención denunciado que "en el pacto constitucional hubo algunas materias no sujetas a discusión", entre las que cita la monarquía: "Fue imposible el debate, la república nunca tuvo una oportunidad".

10:46. Rosa Díez acaba su discurso reivindicando que "el mayor acto de calidad democrática que se puede hacer ahora es cumplir la Constitución abriendo paso a la sucesión en la Corona".

10:42. La portavoz de UPyD considera que un referéndum sería "ilegal". "Sería un fraude que nos llevaría a un punto cero constitucional, un ariete para demoler la Constitución". Cita que Corea del Norte, por ser república, "no garantiza mejor los derechos de sus ciudadanos".

10:36. Rosa Díez asevera que "la forma de Estado no es tan importante, lo que importa es la calidad del sistema".

10:30. Sube a la tribuna la diputada de UPyD Rosa Díez y comienza su discurso: "Si no aprobamos esta ley, el rey no podrá abdicar".

10:29. "Empecemos a regenerar la democracia eligiendo [en las urnas] a la más alta instancia del Estado", ha reclamado Cayo Lara para poner fin a su intervención.

10:25. "Desde Izquierda Plural no estamos reclamando que nuestra vocación republicana se extienda al resto de partidos, lo que exigimos tiene que ver con el sentido de la democracia, simplemente que se convoque un referéndum y se pregunte a la ciudadnía; que los ciudadanos decidan libremente cuál debe ser su futuro".

10:22. Empieza fuerte Cayo Lara. Critica que la proclamación de Felipe VI será "sangre nueva para una dinastía decrépita".

10:16. Turno para el portavoz de Izquierda Plural Cayo Lara. Al inicio de su intervención los diputados del grupo izquierdista se han puesto en pie y han mostrado carteles con el lema "Referéndum ya", entre abucheos de la bancada popular.

10:14. Duran i Lleida finaliza su intervención pidiendo al futuro Felipe VI que sea "sensible a las demandas de la ciudadanía de Cataluña".

10:12. "Los políticos debemos recordar que en el último barómetro del CIS los políticos aparecemos como cuarta preocupación de los ciudadanos, y la Corona en el 26º lugar", dice Duran i Lleida, reclamando aparcar hoy el debate de monarquía o república.

10:10. El portavoz de CiU denuncia que se haya "excluido" a su partido a la hora de contar la historia de la Transición. Recibe reproches de parte de los diputados.

10:03. Añade no obstante que "nos hubiese gustado que el discurso del rey, en el marco de sus competencias constitucionales, hubiese sido más activo a favor de las demandas de la mayoría de la ciudadanía catalana".

10:02. Duran i Lleida afirma que el balance global de CiU ante el reinado de Juan Carlos I es "positivo", pese a sus "claroscuros".

09:58. Sube a la tribuna el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Murmullos entre los diputados cuando el presidente de la Cámara ha anunciado su nombre.

09:55. Rubalcaba finaliza su intervención señalando que se abre un tiempo de "reformas constitucionales" y garantizando al futuro rey Felipe VI "el respeto y lealtad del PSOE".

09:49. Rubalcaba defiende la "fidelidad" del PSOE al "pacto constitucional", y asegura que los socialistas son republicanos pero "compatibles" con la monarquía parlamentaria. "El PSOE cumple sus acuerdos, no va a romper el pacto constitucional".

09:45. Mensaje de Rubalcaba que podría ir dirigido a las voces republicanas del PSOE que estudian votar contra la ley: "A la hora de votar tiene que quedar claro que lo que se vota es la abdicación y solo la abdicación, la sucesión ya la votamos los españoles".

09:43. ·"¿Podría esta Cámara no hacer esta ley [de abdicación]? No, porque así lo establece la Constitución", señala Rubalcaba.

09:42. Turno para el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

09:40. Rajoy finaliza su intervención reclamando "altura de miras" a los diputados, "para que sepamos responder con la dignidad que exige la materia".

09:39. Rajoy defiende la monarquía como "la forma de Estado que mejor garantiza la continuidad y estabilidad de las instituciones, así como de la convivencia en paz".

09:35. Según Rajoy, la "modernización" de España es fruto, entre otras cosas, "del impulso que don Juan Carlos imprimió a su reinado". El jefe de Gobierno describe al monarca como un "hábil piloto de una Transición llega de riesgos".

09:29. "Habría que estar ciego para no ver los méritos del rey", reivindica el presidente del Gobierno español.

09:28. Dice Rajoy que "la forma política del Estado no está en el orden del día, España es una monarquía parlamentaria con hondas raíces históricas porque así lo quieren los españoles"

09:22. "La ley no dice sino que el rey abdica y que la abdicación se hará efectiva con la entrada en vigor de la ley. Al no haber dudas con la sucesión, no ha habido necesidad de añadir más puntos", señala Rajoy.

09:21. Mariano Rajoy sube a la tribuna para defender el proyecto de ley.

09:19. El Congreso ha aprobado tramitar la ley por lectura única con 311 votos a favor, 19 en contra y 6 abstenciones.

09:11. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, defiende que el objetivo de la tramitación de la ley por lectura única es "dar cumplimiento legal y eficacia jurídica" a la abdicación, que está "constitucionalmente recogida". El PP añade que "una ley de dos apartados no es una ley de gran complejidad", por lo que reivindica el procedimiento de urgencia.

09:09. El protavoz de Izquierda Plural critica que PP y PSOE respondan al resultado de las elecciones europeas, donde el bipartidismo se tambaleó, con "un recambio exprés" en la jefatura de Estado.

09:06. Coscubiela comienza su intervención criticando que la ley orgánica se tramite por lectura única, lo que acelera el proceso. "A más trascendencia social, menos debate parlamentario", censura.

09:03. El presidente del Congreso, Jesús Posada, da inicio al pleno. Primero se votará la tramitación por lectura única de la ley. El portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, el primero en intervenir.

08:56. Por parte del Gobierno defenderá la ley el presidente Mariano Rajoy, quien ayer advirtió de que lo que hoy se debatirá no es si monarquía o república.

08:48. Una de las incógnitas de la jornada será si todos los diputados socialistas cumplen la disciplina de partido y votan a favor de la ley de abdicación. El exalcalde de Donostia-San Sebastián Odón Elorza ha dejado caer que podría votar en contra.

08:43. Por otro lado, Izquierda Plural, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai votarán en contra, mientras que PNV y CiU se abstendrán y Amaiur se ausentará de la votación.

08:32. Al ser una una ley orgánica, se requiere de mayoría absoluta en la Cámara para poder ser aprobada, aunque esta mayoría estará garantizada con el apoyo del PP, a quien se unirá PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias. En total, más del 80% de los diputados darán su apoyo a la iniciativa.

08:30. A las 09:00 comenzará en el Congreso de los Diputados el debate y posterior votación de la ley que aprueba la abdicación del rey Juan Carlos I. eitb.com emitirá el pleno en directo por streaming.