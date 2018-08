Política

Por unanimidad

Bizkaia protegerá a socios trabajadores de empresas en dificultades

11/06/2014

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado una norma para proteger a los trabajadores de cooperativas en concurso de acreedores.

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado una norma para proteger a los trabajadores de cooperativas en concurso de acreedores y evitar que tengan que tributar por las aportaciones hechas a la empresa que no han recuperado.

La norma foral, que establece un tratamiento tributario "alternativo" para determinadas situaciones postlaborales, ha sido aprobada en el pleno de las Juntas Generales celebrado en Gernika por unanimidad de todos los grupos -PNV, EH Bildu, PSE y PP-.

Con esta norma, la Hacienda foral quiere garantizar que el empleado que no pueda recuperar los ahorros de su vida laboral como consecuencia del concurso y la liquidación de la empresa en la que trabajó no tenga que tributar por una ganancia que no se materializa. Podrán acogerse a este tratamiento tributario alternativo los trabajadores que hayan sido socios durante el menos cinco años antes del cese de su actividad laboral y que no hayan percibido la totalidad o parte de las cantidades a las que tuviera derecho por su condición de socio.

En cambio, quedan fuera quienes hayan ejercido funciones de dirección o administración en la entidad en lo últimos cinco años anteriores al cese de su actividad laboral. Podrán acogerse si el porcentaje de participación, directo o indirecto, en el capital de la entidad no ha sido superior al 20 por ciento en ningún momento de los cinco años anteriores al cese de la actividad laboral.

La norma foral establece que la ganancia de patrimonio que se obtiene en la jubilación y que no se cobra no va a tener que tributar hasta que se compruebe si el contribuyente recupera el dinero que ha dejado prestado a la compañía. Además, si la empresa no tiene capital suficiente para devolverle lo que le debe, el trabajador va a poder compensar la pérdida con la ganancia, tributando sólo por la parte del dinero que haya podido recuperar.