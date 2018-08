Política

El rey no acudirá a la proclamación de Felipe VI

Redacción

12/06/2014

Juan Carlos I no acudirá a la proclamación de Felipe VI, para darle mayor protagonismo a su hijo. Interior blindará Madrid para el acto, que será a las 10:30 horas del jueves, 19 de junio.

El rey Juan Carlos no asistirá a la proclamación de Felipe VI, aunque sí le acompañará después en el saludo de la nueva Familia Real a los ciudadanos desde el balcón principal del Palacio de Oriente.

En la solemne ceremonia que a partir de las 10:30 horas tendrá lugar el 19 de junio en el Congreso sí estarán junto a los nuevos reyes Felipe y Letizia su hija mayor, la ya princesa de Asturias Leonor y su hermana, la infanta Sofía, así como la reina Sofía y la hermana mayor de Felipe VI, la infanta Elena.

El Ministerio del Interior ha previsto un amplio dispositivo de seguridad para el próximo jueves, 19 de junio, cuando proclamarán a Felipe VI rey de España. Restringirá el espacio aéreo, elevará la alerta antiterrorista y controlará los accesos a Madrid.

Entre las medidas previstas, también se activarán dispositivos especiales para la protección del Palacio Real, los itinerarios de desplazamiento de la comitiva real, y del Congreso de los Diputados, donde tendrá lugar el acto de proclamación.

El 19 de junio



El acto de proclamación de Felipe VI comenzará a las 10:30 del próximo jueves, 19 de junio, según ha avanzado el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada.

No obstante, Posada ha declarado que el horario no está cerrado "definitivamente", como tampoco lo está la lista de quiénes se sentarán junto a los futuros reyes y las infantas Leonor y Sofía en la tarima que se colocará en el lugar que ocupa la tribuna del Congreso. Según ha confirmado un portavoz del Palacio de la Zarzuela, el rey Juan Carlos y la infanta Cristina no asistirán, pero sí lo harán la reina Sofía y la infanta Elena.

Asimismo, Posada ha confirmado que, a diferencia de la proclamación del rey Juan Carlos, no habrá un crucifijo junto al cetro y la corona.

Una vez concluida la proclamación, el rey Felipe VI y la reina Leticia presenciarán un desfile militar y después recorrerán en un vehículo varias calles céntricas de Madrid y se dirigirán a una recepción al Palacio Real.