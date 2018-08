Política

Caso 26/11

Fiscalía no recurrirá la absolución de los 40 jóvenes independentistas

Redacción

13/06/2014

La Audiencia Nacional considera que los absueltos llevaban a cabo acciones de contenido político y no estaban vinculados a Segi.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá la absolución por parte de este tribunal de los 40 jóvenes independentistas que estaban acusados de pertenecer a la ilegalizada Segi, al entender que sus acciones eran políticas y no estaban vinculadas a la violencia callejera, según fuentes fiscales.

La Fiscalía entiende que no hay margen para recurrir la decisión que tomó la sección primera de la Sala de lo Penal, por lo que, aunque no está al cien por cien de acuerdo con ella, no presentará recurso.

La sección primera considera en sus resoluciones que los 40 jóvenes absueltos, juzgados entre el pasado octubre y febrero, llevaban a cabo acciones de contenido político y no estaban vinculados ni a Segi ni a la violencia callejera.

En dos sentencias (36 fueron juzgados en primer lugar y después otros cuatro), la sala sostiene que los jóvenes actuaban bajo la cobertura de la plataforma denominada Gazte Independentistak, colectivo del que no consta que "dependiera de ETA ni que ésta diseñara su estrategia y actividades" y tampoco se ha acreditado que Segi la controlase.

Las sentencias, de las que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel y que suscribe también Manuela Fernández de Prado, contaron con el voto particular discrepante de Nicolás Poveda. De esta forma, el tribunal rechazaba la petición del fiscal de condenar a los acusados a 6 años de prisión.