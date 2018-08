Política

Barcina promete 'máxima colaboración' con la justicia en el caso CAN

13/06/2014

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha mostrado hoy su "confianza total en las actuaciones de la justicia" y ha abogado por la "máxima colaboración" ante sus requerimientos en el caso de Caja Navarra, cuyas supuestas irregularidades podrían volver a ser investigadas.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas Barcina, en su día presidenta de las comisiones de Control y de Auditoría de la entidad y cuyo gobierno nombró al Patronato de la actual Fundación Caja Navarra, organismo éste cuya "deficitaria colaboración" para enviar documentación lamenta el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en un auto hecho público.

En él se decide archivar la causa sobre irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica, pero devuelve al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona/Iruña la investigación de las operaciones de Caja Navarra "cuestionadas de amiguismo" denunciadas por la asociación Kontuz! junto al "falseamiento" de las contabilidades de los ejercicios 2007-2009.

Para Barcina, "la justicia está actuando y tengo confianza total en las actuaciones de la justicia", ha dicho para mostrarse además favorable a la "máxima colaboración con la justicia". Preguntada por las alusiones del juez a la criticable actuación de la Fundación Caja Navarra a la hora de enviar diversa documentación requerida, la presidenta ha mostrado su "confianza" en que este organismo "dé todas las informaciones lo antes posible. Tiene que haber máxima colaboración con la justicia en todos los casos".

Sobre la responsabilidad que su propio Gobierno puede tener en este asunto, habida cuenta que fue el responsable de los nombramientos de la Fundación creada tras la integración de Caja Navarra en CaixaBank, Barcina ha separado los términos, ya que "la Fundación es la Fundación Caja Navarra", y "todos somos responsables, cada uno de nuestras actuaciones".

Kontuz valora "positivamente" que la investigación sobre CAN "vuelva" a Navarra

La asociación Kontuz ha valorado "positivamente" que la investigación sobre Caja Navarra "vuelva" a la Comunidad foral, "jurisdicción de donde nunca debía haber salido porque fue aquí donde se cometieron los hechos y porque son los navarros los más agraviados con lo que han perdido".

En rueda de prensa, el portavoz de Kontuz, Patxi Zamora, ha esperado que el Juzgado de Instrucción número de 3 de Pamplona/Iruña, que recibirá la denuncia de Kontuz procedente de la Audiencia Nacional, decida instruir diligencias y "nos permita proseguir con las investigaciones y reclamar la información que desde la CAN siempre se han negado a entregar".

Zamora ha señalado que esperan también que la Fiscalía de Navarra esté "a la altura de las circunstancias" y "cumpla con su cometido". Según ha precisado, el equipo jurídico de Kontuz "está trabajando en las peticiones de diligencias para recabar documentación que aclare lo ocurrido en todo lo denunciado".

El portavoz de Kontuz ha señalado que "el juez Velasco afirma taxativamente que hay que investigar los hechos denunciados y, en su caso, determinar las responsabilidades, entre los gestores de la CAN y, sobre todo, entre los responsables políticos que, cobrando suculentas dietas, no impidieron que sucediera lo que sucedió".

El portavoz de la asociación ha destacado lo que el juez recoge en el auto sobre la "deficiente" colaboración de la Fundación CAN y ha señalado que "no es la primera vez". "El Juzgado de Instrucción número 3 tuvo que enviar hasta en tres ocasiones a la Guardia Civil a la sede de la CAN en Carlos III para coger la información que no le entregaban", ha expuesto.