Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Erkoreka: 'Felipe VI no mostró voluntad para cambiar las cosas'

Manu Giménez | eitb.com

20/06/2014

Según el portavoz del Gobierno Vasco, fue "increíble" que el nuevo rey de España "no nombrara ninguno de los debates que hay hoy en día en la calle, como la república".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha criticado que el rey Felipe VI "desde el principio ha mostrado que no tiene una actitud abierta ni voluntad de cambiar las cosas", en referencia al modelo de Estado y a las nacionalidades. Sin embargo, "en ocasiones, la realidad puede provocar un cambio de actitud", ha subrayado.

Según ha explicado Erkoreka en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la "diversidad" que nombró ayer el rey de España "es muy evidente, no se puede poner en duda, lo admitía hasta Franco. Está claro que Euskadi no tiene nada que ver con Andalucía. Como es irrefutable, decirlo no tiene ningún mérito. Nosotros le pedíamos una declaraciones más valientes, que pusiera sobre la mesa los debates que hay hoy en día en la sociedad: la estructura del Estado, la legitimidad de la monarquía…”.

En ese sentido, Erkoreka ha dicho que el Gobierno Vasco quería que Felipe VI hubiera hecho referencia a la "diversidad nacional", que llevara "la diversidad a la perspectiva de las naciones". Sin embargo, ha criticado que lo más repetido fuera "gran nación española", y que el discurso podía haberlo dado su predecesor Juan Carlos I.

Para el portavoz del Gobierno Vasco fue "increíble" que el nuevo rey español "obviara los debates que hay hoy en día", como el de la república y el modelo de Estado.

"Está por ver si el rey ayudará a cambiar el modelo de Estado. Tiene capacidad de tomar la iniciativa, puede promover unos mensajes u otros, y eso está en sus manos. Los reyes no tienen por qué ser iguales, puede que el nuevo rey tenga una actitud diferente a la de su padre", ha añadido.

Participación de Urkullu

Respecto a la participación del lehendakari Iñigo Urkullu en el acto de proclamación, Erkoreka ha reafirmado que lo hizo por "respeto institucional", porque es "una obligación ineludible", y que la sociedad ya sabe que "hay que mostrar un mínimo de respeto".

El portavoz del Gobierno Vasco ha dicho que Urkullu, menos en dos o tres ocasiones, "no encontró ninguna razón especial para el aplauso".

En cambio, ha confirmado que el lehendakari aprovechó el momento protocolario de darle la mano al nuevo monarca para "pedirle una reunión".