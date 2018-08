Política

Herbolzheimer: 'El proceso de paz avanza en la sociedad, donde debe'

Redacción

20/06/2014

El experto en cultura de paz y transformación de conflictos ha advertido de que "un proceso de paz es mucho más que un proceso de negociación".

El experto en cultura de paz y transformación de conflictos Kristian Herbolzheimer, uno de los ponentes del Foro Social que se celebra este viernes en Pamplona, cree que el proceso vasco de paz "va bien y, pese a una cierta parálisis institucional, avanza en la sociedad, que es justamente donde debe hacerlo".

Así lo ha señalado a los periodistas poco antes de iniciarse la primera jornada del Foro, que este sábado continuará en Bilbao. La iniciativa está impulsado por Lokarri y Bake Bidea, con el objetivo de reforzar la participación ciudadana en el proceso de paz, sobre cuya evolución Herbolzheimer es "bastante optimista".

Su principal mensaje ha sido el de trasladar la "importancia de la participación ciudadana en los procesos de paz o en los procesos de transición hacia una situación normalizada".

Al respecto, ha advertido de que "un proceso de paz es mucho más que un proceso de negociación", que por sí sólo no es suficiente. Ha asegurado que "un acuerdo de paz puede ser el mas perfecto y bonito del mundo, como hubo en Guatemala, pero si después no hay un sentimiento de apropiación de absolutamente todos los actores, sociales, político y económicos del contexto, no se puede implementar".

Herbolzheimer ha participado en el primer panel de la tarde, bajo el título "La participación ciudadana en procesos de paz".

La segunda jornada del Foro Social tendrá lugar mañana sábado en Bilbao, y que versará sobre las personas presas y su papel en este proceso.