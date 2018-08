Política

Unda: 'Epsilon era un proyecto con alta probabilidad de fracaso'

24/06/2014

El exconsejero de Industria ha señalado que el proyecto contaba con "un elevado endeudamiento" y que el inversor privado "nunca se llegó a materializar".

El exconsejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco Bernabé Unda ha subrayado la "alta probabilidad de fracaso" del proyecto Epsilon, ya que contaba con un "elevado endeudamiento", estaba financiado "principalmente" con fondos públicos y "poca aportación de promotores y dueños", con un plan de viabilidad en la captación de un inversor privado que "nunca se llegó a materializar".

Unda ha comparecido este lunes ante la Comisión de investigación sobre 'Epsilon' e 'Hiriko' que pretende esclarecer las posibles responsabilidades políticas por la concesión de cerca de 60 millones de euros en ayudas públicas a estos fallidos proyectos empresariales.

El exconsejero ha recordado las "irregularidades" detectadas en los requisitos legales para que el Parque Tecnológico de Álava ejerciera de avalista de Epsilon por un importe de 16,5 millones de euros en un crédito solicitado a Caja Vital y Kutxa durante el Gobierno del PNV. "El diseño de la operación estudiado a la luz de una gestión de riesgos ofrecía un resultado perjudicial para el Parque Tecnológico de Álava", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que los informes públicos y privados detallaban estas "irregularidades" que era necesario "atajar" y ha explicado que durante su gestión de este asunto el Gobierno del PSE actuó "según los requisitos exigidos por la legislación, lo que supuso un proceso complejo". "Siempre fuimos transparentes e informamos a todas las Administraciones implicadas, incluido este Parlamento", ha señalado antes de subrayar que él y su equipo actuaron bajo premisas "técnicas y de gestión responsable".

Unda, que no ha querido hablar de responsabilidades políticas, ha defendido que espera que la Comisión de investigación pueda aclarar las dudas y preguntas que él como consejero se formuló cuando detectó estas ayudas. "Yo no sé lo que pudieron hacer en el año 2008 o cuando se decidió trasladar el proyecto de Zamudio a Álava. La verdad es que no lo sé", ha reiterado.

CASO HIRIKO

Por otro lado, el que fue consejero durante la legislatura socialista ha explicado que Hiriko "era y es un proyecto de I+D+i y no un proyecto empresarial, ambicioso, pero de difícil ejecución" y ha explicado que los expertos aseguran que "para lanzar un vehículo es necesario 100 millones de inversión y seis años de pruebas".

Además, ha señalado que este proyecto de investigación "no llegaba" a los desarrollos que necesita un proyecto de investigación de estas características para llevarlo al mercado y ha defendido que desde su Ejecutivo "controló" este proyecto y se realizaron las "advertencias necesarias", algo por lo que recibieron "presiones". "Advertimos a los promotores que el proyecto, antes de salir al mercado, tenía que tener varios años de rodaje de al menos dos unidades", ha puesto como ejemplo.

Las comparecencias de esta comisión de investigación finalizarán este martes con el responsable de Epsilon Euskadi, Joan Villadelprat, el extrabajador de TMA, Alexis Rodríguez y la exconsejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Ana Aguirre.

El presidente de la Comisión, el 'popular' Carmelo Barrio tiene previsto presentar la propuesta de dictamen el 4 de julio y que se debata en la propia Comisión el 10 de julio.