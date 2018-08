Política

ERE fraudulentos

Magdalena Álvarez deja el BEI tras su imputación en el caso de los ERE

Redacción

25/06/2014

La exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones ha dimitido una vez que la Audiencia sevillana ha ratificado su imputación en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, ha anunciado su renuncia al cargo, según la Cadena Ser.

La renuncia de Álvarez se produce una vez que la Audiencia Provincial de Sevilla ratificara su imputación a principios de mayo en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.

Álvarez fue imputada por la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía, por considerar que existen indicios de que ha cometido los delitos de malversación y prevaricación durante su etapa como consejera de Economía y Hacienda de la Junta, al ser responsable del procedimiento de concesión de subvenciones sociolaborales.

"Todo tiene un límite y la maniobra, la manipulación y el acoso y la campaña del PP hace mella en mí, en el banco y en España. Si ellos no son responsables y para quitarme de mi sitio y poner a otra persona están dispuestos a pagar cualquier precio, yo no estoy dispuesta a que mi país lo pague, ni el banco (...) ni yo misma, no vale la pena", ha dicho Álvarez.

De todos modos, la exministra ha desvinculado su renuncia al cargo de su imputación en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, "no tiene absolutamente nada que ver", ha insistido.