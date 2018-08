Política

Sesión de control

Rajoy: Amaiur no debe hablar de democracia sin pedir disolución de ETA

Redacción

25/06/2014

"Nosotros no tenemos ninguna asignatura pendiente en democracia. Ustedes tienen algunas como pedir la disolución de ETA y disculparse por lo que han hecho a lo largo de los últimos años", ha dicho.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha advertido a Amaiur de que mientras no pida la disolución de ETA y pida disculpas por sus crímenes no puede dar lecciones de democracia a nadie y le ha recordado que la Constitución no recoge el derecho de autodeterminación.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rajoy respondía así al diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que ha pedido al Ejecutivo que respete la voluntad "mayoritaria" de la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente sobre la autodeterminación. Después de que Errekondo haya reprochado al Gobierno que su "asignatura pendiente" sea "la democracia", Rajoy ha contestado: "nosotros no tenemos ninguna asignatura pendiente en democracia. Ustedes tienen algunas como pedir la disolución de ETA y disculparse por lo que han hecho a lo largo de los últimos años".

Rajoy ha recordado al diputado de Amaiur que gracias a que España es una democracia él puede estar en el Congreso y ejercer su derecho a la libertad de expresión, y ha recalcado que democracia es también respetar el imperio de la ley y cumplir la Constitución, que no reconoce el derecho de autodeterminación y establece que la soberanía radica en el pueblo español.

"Mientras no pidan la disolución de ETA, no están en condiciones de dar lecciones de nada a nadie", ha subrayado el presidente.

"España es una democracia, donde se afirman, reconocen y garantizan derechos fundamentales de las personas. España es una democracia y usted puede estar hoy aquí y puede ejercer el derecho de libertad de expresión aunque sea para hacer estas afirmaciones", ha concluido.