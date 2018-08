Política

En el Grupo de Noticias

UPyD lleva al Gobierno vasco a tribunales por 'informaciones pagadas'

Redacción

27/06/2014

Gorka Maneiro ha acusado al Ejecutivo de "financiar ilegalmente a un grupo de amigos" por insertar informaciones pagadas con 86.000 euros medios del Grupo Noticias.

UPyD ha anunciado hoy que va a llevar a los tribunales al Gobierno Vasco por insertar informaciones pagadas con 86.000 euros en medios del Grupo Noticias que, para el consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Josu Erkoreka se corresponden con la figura del "patrocinio" y son legales.

El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha hecho este anuncio durante su intervención en el pleno de control en una pregunta dirigida al consejero de Salud, Jon Darpón, sobre esta materia, sobre la que también han preguntado EH Bildu, PSE-EE y PP. Todos estos grupos consideran que el Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz ha incumplido la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional por no identificar correctamente estos artículos como publicidad.

El PSE-EE no descarta iniciativas legales, aunque el primer paso que va a dar es reunirse con el resto de grupos parlamentarios para tratar de acordar "iniciativas" contra el Gobierno Vasco por "mentir".

Hasta el momento se conocían los casos de tres departamentos del Gobierno que han hecho estos abonos: Educación, Política Lingüística y Cultura, dirigido por Cristina Uriarte; Salud, por Jon Darpón, y Empleo y Políticas Sociales, por Juan María Aburto. Educación ha pagado por este concepto al Grupo Noticias 34.330 euros; Salud, 14.569 y Empleo, 14.545. En ninguno de los casos se identificaban estos textos como campañas o patrocinio del Gobierno Vasco, sino que se publicaron en formato de noticia, reportaje o entrevista.

Hoy Maneiro ha desvelado otros dos casos, en Onda Vasca, pagados por Lehendakaritza y por el Departamento de Cultura, uno con entrevistas a miembros de Euskal Etxeak y otro a personas del ámbito cultural. El importe de cada uno de ellos supera los 11.000 euros.

Financiar a 'un grupo de amigos'



Ha acusado al Gobierno Vasco de "financiar ilegalmente" a "un grupo de amigos" con 86.000 euros, en referencia al Grupo Noticias, y ha defendido que podría haber incurrido en delitos de malversación de fondos públicos, de prevaricación, en incluso de financiación ilegal.

EH Bildu y el PSE-EE también han hecho las mismas criticas a la actuación del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y han puesto sobre la mesa la posibilidad de que haya cometido delitos, aunque no han anunciado ningún paso judicial que, no obstante, el PSE-EE no descarta.

Erkoreka: 'Hemos actuado con total legalidad'

Erkoreka ha respondido que la inclusión de estos espacios no está enmarcada en la figura de campaña publicitaria, que debe ir identificada como tal, sino en la de patrocinio, cuya identificación depende del criterio del medio que la publique, y cuya propuesta y diseño parte de los medios.

Ha explicado que, en todo caso, son los medios, en función de su libro de estilo, los que deciden aclarar si se trata o no de patrocinios. Además, ha asegurado que se han insertado patrocinios en otros medios de comunicación, repartidos en función de la difusión de cada uno de ellos en Euskadi. El primero ha sido el Grupo Vocento seguido del Grupo Noticias, de Gara, de El País, Berria y El Mundo.

Así, en 2013 Vocento se llevo el 17% de la inversión, el Grupo Noticias el 7,7%, Gara 2%, El País 1,6%, Berria 1,3% y El Mundo 1%. Erkoreka ha explicado que la inversión del Gobierno Vasco en medios de comunicación en 2011 fue de 10,6 millones de euros, 8,6 millones en 2012 y 4,8 millones en 2013.

Por todo ello, ha defendido que se ha actuado con "total legalidad" y con un "reparto con criterios objetivos", por lo que "no se ha vulnerado la ley". "La legalidad ha sido escrupulosamente respetaba y hemos actuado con imparcialidad absolutamente incontestable", ha insistido.