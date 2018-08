Política

Sarkozy se ve víctima de una instrumentalización de la Justicia

02/07/2014

Dice estar "profundamente sorprendido" por su imputación y califica de ''grotescos'' los cargos. No descarta volver a la primera línea de la política.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha dicho este miércoles estar "profundamente sorprendido" por su imputación por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional, y ha asegurado que "nunca" ha cometido un acto contrario a los principios republicanos. Asimismo, ha calificado de "grotescos" los cargos que se le imputan, y cree que responden a una instrumentalización de la Justicia.

En una entrevista concedida a la cadena "TF1" y a la emisora "Europe 1", el que fuera jefe del Estado entre 2007 y 2012 ha cuestionado el trato judicial que se le ha dado y la imparcialidad del juez que está al frente del caso.

"¿Es normal que se elija a un juez que pertenece al sindicato de la magistratura (...), que tiene la obsesión política de destruir por activa o por pasiva a la persona contra la que debe instruir?", se preguntó en esa intervención.

Sarkozy ha pedido que no se confunda a esa "pequeña parte de la magistratura militante" con el resto del cuerpo judicial, pero ha subrayado que el tratamiento que se le ha dado hasta ahora, con un interrogatorio de más de 15 horas y en régimen de detención preventiva, se ha hecho con la intención de humillare e impresionarle.

"No tengo nada que reprocharme", ha indicado el expresidente, que insistido en que "cuando alguien tiene la certeza de ser inocente no tiene miedo a expresarse". ''Digo a quienes nos escuchan o nos ven que jamás he traicionado su confianza, que jamás he cometido un acto contrario a los principios republicanos o al Estado de Derecho", ha asegurado.

Sarkozy ha subrayado que no pide "ningún privilegio" y que si ha cometido los hechos que se le achacan "asumirá todas las consecuencias", porque no es un hombre "que escape de mis responsabilidades".

No descarta volver a la primera línea de la política

El exdirigente conservador ha defendido que en las cuentas de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 nunca ha habido un sistema de doble facturación, y ha calificado de "escandaloso" que sea sospechoso de "tráfico de influencias".

No ha descartado, pese a todo, regresar a la primera línea política. "No anticipemos la decisión. Amo con pasión a mi país y no soy alguien que se desalienta", ha indicado Sarkozy, que ha adelantado que tomará la decisión sobre sus intenciones "a finales de agosto o principios de septiembre".