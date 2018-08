Política

Entrevista

'La IA y el Gobierno del PP anteponen intereses electorales a la paz'

Redacción

06/07/2014

El presidente del EBB del PNV cree que la izquierda abertzale y el Gobierno del Estado no darán ningún paso hasta después de las generales de noviembre de 2015.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, considera que la izquierda abertzale y el Gobierno del PP "anteponen sus intereses electorales a la consecución de la paz" y que no darán ningún paso hasta después de las elecciones generales, previstas para noviembre de 2015. "En el proceso de paz y convivencia los dos actores principales, el Gobierno de Rajoy y la izquierda abertzale, han renunciado a dar pasos intentando maximizar este tema de cara a las elecciones. El Gobierno porque teme perder votos y la izquierda abertzale porque teme que su cohesión interna se vea afectada", ha declarado Ortuzar en una entrevista concedida a Efe.

El dirigente nacionalista ha lamentado que "la inacción de unos y la falta de valentía de otros ha estancado este proceso, desgraciadamente". Andoni Ortuzar ha sostenido que la izquierda abertzale y ETA "han llegado a la conclusión de que hasta después de las elecciones españolas no merece la pena hacer nada". “Los unos -ha explicado- porque no se atreven a ponerle a ETA sobre la mesa un ultimátum para que de una vez por todas aborde los dos asuntos que se le reclaman, el desarme y el reconocimiento del daño causado, y la propia ETA porque espera a algo que no se va producir: un cambio político en España que le dé una posibilidad de negociación política, que ya a estas alturas debieran ser conscientes de que no se va a producir, ni con este gobierno ni con ningún otro".

"Intentando tapar el fracaso de 50 años de violencia"

En su opinión, la izquierda abertzale está "intentando tapar" el fracaso de 50 años de violencia de ETA con el "aparente éxito electoral, pero mucha gente de ellos se rebota". "Entiendo la posición de los familiares de los presos, su hartazgo y rebeldía porque se sienten maltratados por el sistema judicial español y absolutamente abandonados por la izquierda abertzale, que ha cambiado votos por presos, éxito electoral por la defensa de lo que ha sido todo un movimiento durante cincuenta años", ha comentado.

Ortuzar ha "saludado" la posición "más aperturista" de "parte de la magistratura" en cuanto a los presos de ETA y la legislación antiterrorista. "Hay unos cuantos jueces que de una manera valiente, pero sobre todo ajustada a derecho y a la ley, están tomando decisiones con sentencias que van en la buena dirección y ayudan a descomprimir y destensionar esta cuestión y sobre todo a hacer justicia, que es lo que pedimos todos, que no estamos pidiendo medidas excepcionales favorables a nadie".

Ortuzar ha señalado que el PNV es "consciente" de las dificultades para que PSE-EE y PP vuelvan a la Ponencia de Paz junto a PNV y EH Bildu y ha reprochado a socialistas y populares que no quieran reunirse con Bildu en esa ponencia parlamentaria pero en el pleno no tengan problemas en votar juntos "contra" el Gobierno de Urkullu.