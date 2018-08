Política

Polémicas declaraciones

Maroto acusa a los magrebíes de 'vivir de las ayudas sociales'

Redacción

16/07/2014

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Vitoria han calificado de "xenófobas" sus palabras y han exigido hoy al alcalde que no utilice a los inmigrantes con fines electorales.

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, realizo ayer martes unas polémicas declaraciones en las que acusaba al colectivo de magrebíes de "vivir de las ayudas sociales". Hoy la oposición del Ayuntamiento de Vitoria en pleno ha calificado de "xenófobas" sus palabras y ha exigido al alcalde que no utilice a los inmigrantes con fines electorales.

Los tres grupos de la oposición, PNV, PSE-EE y EH Bildu, han asumido una moción presentada por SOS Racismo de Araba y el colectivo Ongi Etorri en la que se comprometen a "no utilizar de modo partidista la inmigración y las problemáticas derivadas de la misma en las próximas convocatorias electorales". Además han acordado firmar un documento con un compromiso ético personal con esta causa y favorecer la inclusión social de toda la población, independientemente de su origen.

Este acuerdo responde a que todos los grupos de la oposición consideran "muy peligrosas" las declaraciones de Maroto por su carácter "xenófobo".

PP: Los inmigrantes, siendo menos del 5% de la población, cobran más del 30% de las ayudas

El presidente del PP de Bizkaia, Anton Damborenea, ha destacado que los inmigrantes "son menos del 5% de la población" en la Comunidad Autónoma Vasca "y cobran más del 30% de las ayudas sociales". En este sentido, ha realizado un llamamiento a denunciar "y cortar" los casos de fraude que existan.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, Damborenea ha afirmado que "las generalizaciones siempre son injustas porque siempre hay excepciones", en alusión a la polémica surgida en torno a las declaraciones realizadas por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto,

"Y es evidente que (la Renta de Garantía) tiene que ser para quien de verdad lo necesita y no para tramposos. Hemos visto a ese talibán que estaba cobrando durante un año, y luego su amigo, y aquí no pasa nada. Estas cosas no pueden ser, y tampoco es correcto el discurso del Gobierno Vasco de que no hay una discriminación positiva con los inmigrantes", ha señalado.