Política

Reunión

Rajoy y Mas se reunirán el 30 de julio en Moncloa

Redacción

22/07/2014

El presidente del Gobierno se reunirá con Artur Mas el próximo 30 de julio, en Moncloa.

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se reunirán el próximo 30 de julio en el Palacio de la Moncloa para exponer cara a cara sus puntos de vista ante el debate soberanista de Cataluña, según han informado fuentes del Ejecutivo.



Rajoy y Mas han concertado finalmente la fecha de esa cita que tenían pendiente desde la conversación telefónica que mantuvieron el pasado 11 de julio.



Desde entonces, tanto el jefe del Ejecutivo como el presidente de la Generalitat han venido cruzando una serie de declaraciones en las que han dejado claro que en su reunión en la Moncloa van a ratificar sus respectivas posiciones en torno a la consulta que Mas quiere celebrar el próximo 9 de noviembre.

"Vamos a hablar, pero yo no voy a hacer aquello que ni puedo ni debo hacer", dijo Rajoy un día después de aquella conversación por teléfono, subrayando que el referéndum que pretende el presidente de la Generalitat es ilegal y, por tanto, no lo va a permitir.



Rajoy reiteró que lo que sea España lo han de decidir todos los españoles, no sólo una parte, y repitió su reproche a Mas de que se enteró por los medios de comunicación de la fecha y la pregunta de la consulta que pretende.



Poco después, el presidente de la Generalitat llegó a mostrar su disposición a negociar con el presidente del Gobierno la fecha y la pregunta de la consulta si aceptaba que se celebrase.