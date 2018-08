Política

'Podrán alargar nuestras condenas pero no parar la autodeterminación'

23/07/2014

Arnaldo Otegi ha publicado un mensaje un día después de que el Constitucional rechazara el recurso de amparo contra la condena a seis años y medio de prisión que le impuso la Audiencia Nacional.

El líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ha hecho público un mensaje, tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional que le mantiene en prisión, en el que asegura que "pueden alargar" su condena, pero "no podrán detener el ejercicio del derecho de autodeterminación" del pueblo vasco.

Otegi, preso en la cárcel de Logroño, ha hecho público un mensaje a través de la página web creada para apoyar su puesta en libertad, un día después de que el Constitucional avalara la condena de seis años y medio impuesta a Otegi y a los militantes Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez condenados por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune.

El secretario general de Sortu ha asegurado que, aunque el Estado pueda alargar sus condenas "porque está en sus manos", no será capaz de "detener el ejercicio del derecho de autodeterminación". Tampoco podrán evitar, según Otegi, que "las ideas tan queridas (independencia y socialismo) se asienten en la gran mayoría de hombres y mujeres que viven y trabajan en nuestra vieja Euskal Herria".

Para ilustrar "el espíritu militante" con el que ha acogido esta "nueva sentencia de culpabilidad que no obedece sino a razones estrictamente políticas", Otegi recurre a dos citas: "Los cuentos de hadas son más que verídicos, no sólo porque nos cuentan que los dragones existen sino porque nos cuentan que se les puede vencer" (S.K. Chesterton) Cierra su reflexión con un pasaje de "Memorias de un revolucionario" de Piort Kropotkin: "El que une su suerte a la de un partido avanzado debe de estar preparado para pasar algunos años en prisión, y no tiene derecho a quejarse, pues comprende que aun preso, no es por completo una parte inactiva del movimiento que extiende y fortalece las ideas que le son tan queridas". "¡No hay dragones invencibles! ¡Es tiempo de cerezas!", culmina Otegi.